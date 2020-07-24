Собрание свидетельств о Холокосте "Черная книга" впервые издали на украинском языке

Написанная в 1947 году на основе свидетельств о Холокосте "Черная книга" долгое время не публиковалась в СССР из-за антисемитской кампании. В этом году впервые вышел украинский перевод "Черной книги", она издана в издательстве "Дух и Литера" при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В Украине впервые на украинском языке издали "Черную книгу" – собрание свидетельств о Холокосте. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

Книга была написана еще в 1947 году, однако из-за антисемитской кампании в СССР ее долгое время не публиковали. Сейчас впервые вышел украинский перевод "Черной книги", упорядоченной Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом. Книга издана в издательстве "Дух и Литера" при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Черная книга" написана на основе собранных Еврейским антифашистским комитетом свидетельств о Холокосте. Авторы собирали свидетельства очевидцев катастрофы в течение войны и в послевоенные годы. Впервые его издали в Иерусалиме в 1980 году на основе материалов, которые нашла дочь Ильи Эренбурга Ирина в личном архиве отца.

В основе книги, изданной на украинском языке, лежит иерусалимское издание, которое сопровождается новыми подробными примечаниями.

В "Черной книге" идет речь о повсеместном уничтожении евреев немецко-фашистскими захватчиками в оккупированных районах СССР и лагерях уничтожения в Польше во время войны 1941 – 1945 годов.

"Неся Ельгорт, которая проживала на улице Саксаганского №40, шла к обрыву, прижимая к голому телу дрожащего сына Илюшу. Все близкие и родные ее затерялись в толпе. С сыном на руках она подошла к самому краю обрыва. Одурманенная, она услышала стрельбу и предсмертные крики и упала. Но пули не попали в нее. На ее спине и голове лежали еще горячие, окровавленные ноги, руки. Вокруг кучей друг на друге лежали сотни и тысячи убитых. Старые – на детях, детские тельца – на мертвых матерях", это одно из свидетельств выжившей в Бабьем Яру женщины, собранных в книге.

Именно в Украине была уничтожена большая часть евреев Советского Союза, напомнил директор издательских проектов Фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко.

"Это большая удача, что нам удалось поддержать издательство "Черной книги" Гроссмана и Эренбурга на украинском языке. Это был первый проект, который сразу после войны документировал преступления нацистов против евреев на территории Советского Союза. И он содержит важные факты об этих событиях", – добавил он.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.