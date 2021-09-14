ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Главный администратор концертных программ Григоренко: Ротару всегда была очень закрыта. Она положительная со всех сторон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Григоренко назвала Ротару (на фото) "преданной семье"
Григоренко назвала Ротару (на фото) "преданной семье"
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Главный администратор концертных программ, бывший главный администратор Киевского мюзик-холла Валентина Григоренко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что советская и украинская певица София Ротару всегда была достаточно закрытой и большую часть времени проводила со своей семьей.

Григоренко сообщила, что как организатор концертных программ никогда не работала персонально с Ротару, но сотрудничала с ней, когда были сборные концерты. 

"Она как-то всегда очень обособленно себя вела. Может, и правильно. Ну, как сейчас актрисы? Все все знают. Но она была очень закрыта – и она сама, и ее семья. Это все правильно, потому что к ней всегда был огромный интерес", – сказала Григоренко.

По ее словам, Ротару всегда была "преданна семье". 

"Она всю жизнь помогала семье... Она очень любила родителей. Ну, что о ней сказать? Положительная со всех сторон", – отметила собеседница Гордона. 

Григоренко также назвала Ротару "однолюбкой". 

"Она очень любила Толю (с 1968-го по 2002 год Ротару была замужем за украинским музыкантом Анатолием Евдокименко. Евдокименко умер в 2002 году после инсульта"ГОРДОН")... У них была показательная, будем говорить, советская семья", – отметила Григоренко.

Она рассказала, что ее семья, как и семья Ротару, из Черновицкой области.

"Мы земляки, да. Но я никогда там не жила, к сожалению (семья Григоренко пережила две ссылки, после второй она не вернулась на родину"ГОРДОН"). Я не помню [говорили ли мы с Ротару на эти темы]. Это было очень давно. Сколько лет прошло... В 94-м, по-моему, я уволилась", – сказала бывший главный администратор Киевского мюзик-холла. 

Интервью с Григоренко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Григоренко родилась в 1946 году в Тюменской области России в румынской семье. Получила театральное, педагогическое и психологическое образование.

В качестве директора концертных программ сотрудничала с известными советскими артистами – Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Юрием Гуляевым, Вадимом Мулерманом, Анной Герман, Валерием Леонтьевым и другими. В течение 10 лет была главным администратором Киевского мюзик-холла.

Замужем за украинским бизнесменом Николаем Гребиныком. Сейчас супруги живут в Испании. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, София Ротару, Валентина Григоренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей
  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей
Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021
Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021
  Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети
  Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети
  Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по "Танцам со звездами" не стоит к нему ревновать
  Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по "Танцам со звездами" не стоит к нему ревновать
  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"
  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"
Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей
Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей
  Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании
  Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании
Жена участника "Танцев со звездами" отреагировала на его заявление о проблемах в семье из-за ее неучастия в этом шоу
Жена участника "Танцев со звездами" отреагировала на его заявление о проблемах в семье из-за ее неучастия в этом шоу
"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" Никитюк показала откровенное декольте и длинные ноги
"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" Никитюк показала откровенное декольте и длинные ноги
"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов
"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS