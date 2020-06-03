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Хржановский: Абрамовича мы одели под первого секретаря Чукотского обкома

Бизнесмен Роман Абрамович прилетал в Харьков, чтобы посмотреть институт, в котором проходили съемки "Дау", об этом режиссер Илья Хржановский рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

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Абрамович прилетел на съемки в Харьков с женой Дарьей Жуковой и итальянским дизайнером Миуччей Прадой
Абрамович прилетел на съемки в Харьков с женой Дарьей Жуковой и итальянским дизайнером Миуччей Прадой
Фото: EPA

Российский миллиардер Роман Абрамович оказался скромным человеком, он, как и все, кто заходил на территорию института, построенного для съемок проекта "Дау" в Харькове, переоделся в одежду эпохи 1930-х, об этом российский режиссер, художественный руководитель центра "Бабий Яр" Илья Хржановский рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Под него самого [одели]. Под первого секретаря Чукотского обкома, Чукотской автономной области (Абрамович ранее занимал пост губернатора Чукотского автономного округа РФ. – "ГОРДОН"). Он был с супругой. А также была коммунистический дизайнер одежды Прада", – рассказал режиссер.

Абрамович прилетел на съемки с женой Дарьей Жуковой и итальянским дизайнером Миуччей Прадой, они провели в институте целый день.

"Роман прилетал не на съемки, он прилетал посмотреть на этот институт, на это место", – подчеркнул Хржановский.

По его мнению, Абрамович – человек "растворяющийся, незаметный", поэтому он мог бы себя хорошо чувствовать в любом времени.

"Люди, входя на территорию института, очень интересно проявлялись. Потому что они же ведь там были сами собой, а одновременно не сами собой. Вы оставляли вашу социальную ответственность, то есть ничто практически не доказывало ваш важный статус, понимаете? Помню, он в буфете расплачивался, нужно было записывать фамилии. Буфетчица спрашивает: "Фамилия?" Он смотрит на нее и говорит: "Абрамович". Она пишет: "Обрамович". Говорит: "Имя и отчество?" И в этот момент я по лицу Романа понял, что он уже оказался в институте. Потому что эта девушка реально его узнала, но ей было настолько это неважно... Ей было важно, оставит ли он ей чаевые. И она: "Чаевые оставлять будем?" – "Будем", – рассказал Хржановский.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Читайте полную версию интервью

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, кино, Роман Абрамович, Илья Хржановский
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