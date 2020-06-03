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Хржановский: Для "Дау" мы построили в Харькове самую большую декорацию в Европе. За три года в ней не было никого в современном костюме и с мобильным

Создатели проекта "Дау" построили в Харькове замкнутую декорацию размером 13 тыс. квадратных метров, об этом режиссер Илья Хржановский рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

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Хржановский: Уникальность проекта в том, что была построена модель некой жизни, в которой реальность и придуманное мерцали
Хржановский: Уникальность проекта в том, что была построена модель некой жизни, в которой реальность и придуманное мерцали
Фото: Илья Хржановский / Facebook

Проект "Дау" стал самым масштабным проектом некоммерческого кино за последние 50 лет, об этом российский режиссер, художественный руководитель центра "Бабий Яр" Илья Хржановский рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Уникальность проекта в том, что была построена "модель некой жизни, в которой реальность и придуманное мерцали", считает Хржановский.

"Вот это мерцание реальности и подлинного, наверное, никогда еще в таком объеме не делалось. Мы же построили некий мир. Почему я говорю "мир"? Потому что это была замкнутая декорация 13 тысяч квадратных метров. Это самая большая декорация в Европе, кстати говоря. Она была построена в Харькове. Мы там построили декорацию Москвы, потому что старой Москвы в Москве и не было, уже и нет. И мы решили построить Москву там, где ее никогда не было. Построили в Харькове", – рассказал режиссер.

Декорации института, в котором велись съемки, были построены на месте бывшего бассейна "Динамо".

"Это была декорация научного секретного института в Москве, который существовал с 1938-го по 1968 год. И в этой декорации в течение более чем двух лет жили и работали люди, которые не были актерами, а просто умели делать то или иное. Например, они были дворниками, поварами, уборщицами, лаборантами, учеными, заведующими лабораториями, администрацией, чекистами. То есть это была полная модель некой жизни, в которой был оборот рублей советских. Мы печатали советские деньги", – отметил Хржановский.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Читайте полную версию интервью

Войти в институт можно было только переодевшись в одежду, соответствующую эпохе съемок.

"И дальше вы входили в декорацию, где всегда на протяжении этих двух с лишним лет было другое время. За эти два с лишним года, почти три, в ней никогда не было никого в современном костюме, с мобильным телефоном", – говорит режиссер.

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, кино, Илья Хржановский
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