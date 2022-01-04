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Интервью Гордона с отцом Цоя. Где и когда смотреть

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Предки Роберта Цоя из Северной Кореи
Предки Роберта Цоя – из Северной Кореи
Скриншот: Виктор Цой - Кино / YouTube

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с отцом советского и российского рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя Робертом Цоем.

Во время интервью Роберт Цой рассказал, каким был Виктор Цой в детстве, чем увлекался и кто научил его первым аккордам на гитаре, какую роль в жизни рок-музыканта сыграли Марианна Цой и Наталья Разлогова, какие у него были отношения с братом Леонидом, как живет единственный сын Цоя и почему его музыка до сих пор популярна. 

"[Как я узнал о гибели Виктора?] Я был на рыбалке. Я всю жизнь увлекаюсь рыбалкой, до сих пор езжу. Короче говоря, я был на Вуоксе в Питере. Мне кто-то позвонил – я сначала не поверил даже. Потом я позвонил [жене Виктора] Марианне – и она подтвердила мне. Когда мне позвонили, я даже решил, что это неправда. Поэтому у меня было такое состояние: "А, – думаю, – ерунда. Наверное, врут". А потом… Самое тяжелое было состояние, когда Марианна мне подтвердила. Тогда ужас был", – рассказал Роберт Цой. 

Роберт Цой родился в 1938 году в казахстанском городе Кызылорда. Его предки – родом из Северной Кореи. После школы переехал в Ленинград (сейчас – Санкт-Петербург), где окончил военный институт. Работал инженером на заводе. Со своей будущей супругой Валентиной Гусевой, учительницей физкультуры, познакомился в гостях у друзей. В 1962 году у пары родился сын Виктор. Роберт Цой дважды уходил из семьи, но затем возвращался. С Гусевой они трижды заключали брак. Гусева умерла в 2009 году. 

Во время расставания с Гусевой, в 1974 году, у Роберта Цоя родился сын Леонид. Он занимается бизнесом.

В 2011-м Цой женился на жительнице Санкт-Петербурга корейского происхождения Марине Хан.

В 2015-м у Цоя обнаружили рак слизистой ротовой полости, он проходил лечение в Израиле. 

Теги: Россия, Виктор Цой, группа Кино, Роберт Цой
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