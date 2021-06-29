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Иоселиани: У Довженко был один недостаток: он верил в коммунизм

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Иоселиани: Довженко верил в светлое будущее, что до него рукой подать
Иоселиани: Довженко верил в светлое будущее, что до него рукой подать
Фото: EPA

Проживающий во Франции грузинский режиссер Отар Иоселиани рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что выдающийся украинский режиссер Александр Довженко был его преподавателем во Всероссийском государственном институте кинематографии.

"К Довженко у меня отношение... Он был моим преподавателем. Но у него был один недостаток: он верил в коммунизм. Он верил в светлое будущее, что до него рукой подать. Есть портрет его у меня. Он сидит, изображает работу над книгой. Сидит в халате, а на халате орден Ленина", – сказал Иоселиани. 

Режиссер добавил, что не может упрекать Довженко в этом, "потому что он не врал".

"Он написал чудное произведение "Зачарованная Десна". Он снял "Щорса", "Землю". ["Земля"] это замечательная картина. А потом [в 1948 году] снял глупую картину про Мичурина", – отметил Иоселиани. 

Он сказал, что подобным образом относился к советской власти не только Довженко. 

"В частности, [русский поэт] Володя Маяковский. До тех пор, пока он не написал "Клопа" и "Баню"... Он был из хорошей трудовой семьи. Но потом он попал в лапы к [поэту и художнику, одному из основоположников футуризма ДавидуБурлюку и компании и впился в идею рая на земле. Но как он ушел из жизни, никому неизвестно. Что бы там ни говорили, ОГПУ (специальная орган государственной безопасности СССР, политическая спецслужба при Совете народных комиссаров СССР. "ГОРДОН"очень плотно им занималось, насколько я знаю", – сказал Иоселиани. 

Он подчеркнул, что Маяковского ненавидела Российская ассоциация пролетарских писателей и другие писательские организации. 

"Писали на него... После того как [театральный режиссер Всеволод] Мейерхольд поставил "Баню", пошла такая волна натиска на него и критики... Ну и зависть, да, конечно. Довженко относится к этой категории людей", – считает Иоселиани. 

Интервью с Иоселиани выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Довженко родился в 1894 году на территории современной Черниговской области. В 1914 окончил Глуховский учительский институт, после чего преподавал в Житомире и Киеве. Затем учился на экономическом факультете Киевского коммерческого института.

В 19181919 годах Довженко воевал против большевиков в рядах армии УНР. В 1919 году его арестовали и отправили в концлагерь как "врага рабоче-крестьянского правительства". Он отбывал наказание в течение трех месяцев и был отпущен. Существует версия, что в это время его завербовали чекисты, сообщается на сайте Одесской киностудии. 

В 1920 году Довженко вступил в Украинскую коммунистическую партию (боротьбистов), которая вскоре влилась в Коммунистическую партию (большевиков) Украины. В 1921 году его направили на дипломатическую службу за границу (работал в Польше, Франции и Великобритании), в 19221923 годах был секретарем консульского отдела Торгового представительства СССР в Германии. Во время работы за границей Довженко исключили из партии за, по его словам, "непредоставление документов на чистку". Довженко утверждал, что документы он послал, но они были утеряны.

В 1923 году вернулся в Украину, поселился в Харькове. В Харькове Довженко начал тесно общаться с украинскими литераторами, участвовал в литературном объединении "Гарт", параллельно работал художником-иллюстратором и карикатуристом. В это же время увлекся кинематографом. В 1926 году переехал в Одессу, где начал работать на местной киностудии. В конце 1920-х – начале 1930-х он снял свои известные фильмы "Звенигора", Авангард" и "Земля". За фильмы "Звенигора" и "Земля" режиссера обвиняли в буржуазном национализме, в прессе появлялись обличительные статьи. "Земля" считается одним из лучших немых фильмов в истории кинематографа

В 1934 году, опасаясь репрессий, Довженко переехал в Москву. В это время он сблизился с главой СССР Иосифом Сталиным. По заказу Сталина режиссер снял несколько фильмов, в том числе "Аэроград", "Щорс", "Мичурин". В 1935 году его наградили орденом Ленина.

Всего Довженко снял 10 фильмов, 11-й, "Прощай, Америка!", он не завершил. До конца жизни он прожил в Москве, работал на "Мосфильме". В 1943 году написал сценарий к фильму "Украина в огне", но Сталин запретил снимать картину. Довженко умер в 1956 году, он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Александр Довженко, Отар Иоселиани
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