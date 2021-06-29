Иоселиани: У Довженко был один недостаток: он верил в коммунизм

"К Довженко у меня отношение... Он был моим преподавателем. Но у него был один недостаток: он верил в коммунизм. Он верил в светлое будущее, что до него рукой подать. Есть портрет его у меня. Он сидит, изображает работу над книгой. Сидит в халате, а на халате орден Ленина", – сказал Иоселиани.

Режиссер добавил, что не может упрекать Довженко в этом, "потому что он не врал".

"Он написал чудное произведение "Зачарованная Десна". Он снял "Щорса", "Землю". ["Земля"] это замечательная картина. А потом [в 1948 году] снял глупую картину про Мичурина", – отметил Иоселиани.

Он сказал, что подобным образом относился к советской власти не только Довженко.

"В частности, [русский поэт] Володя Маяковский. До тех пор, пока он не написал "Клопа" и "Баню"... Он был из хорошей трудовой семьи. Но потом он попал в лапы к [поэту и художнику, одному из основоположников футуризма Давиду] Бурлюку и компании и впился в идею рая на земле. Но как он ушел из жизни, никому неизвестно. Что бы там ни говорили, ОГПУ (специальная орган государственной безопасности СССР, политическая спецслужба при Совете народных комиссаров СССР. – "ГОРДОН") очень плотно им занималось, насколько я знаю", – сказал Иоселиани.

Он подчеркнул, что Маяковского ненавидела Российская ассоциация пролетарских писателей и другие писательские организации.

"Писали на него... После того как [театральный режиссер Всеволод] Мейерхольд поставил "Баню", пошла такая волна натиска на него и критики... Ну и зависть, да, конечно. Довженко относится к этой категории людей", – считает Иоселиани.

Интервью с Иоселиани выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00