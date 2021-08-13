Композитор Дмитрий Гордон – младший: Рекомендации для визы мне подписали Кенни Джи, Леона Льюис и Дэвид Фостер

Об этом он рассказал в интервью Гордону-старшему.

"[Рекомендации для визы мне подписали саксофонист] Кенни Джи, Леона Льюис – известная британская певица. Дэвид Фостер, друг Уолтера. Один из самых топовых продюсеров в 80-е, 90-е, 2000-е", – сказал он.

Гордон-младший отметил, что Фостер подписал рекомендацию, находясь в туре в Азии.

"Я ожидал где-то две недели. Да, он подписал. Он не мог тратить время на то, чтобы писать самому. Это слишком затратно. Но он подписал. И пожелал мне удачи. Я ему потом написал благодарность: после того, как я получил визу. Я написал: "Спасибо вам, потому что благодаря в том числе и вашему письму я смог продолжить здесь пребывание и работать дальше". Он мне ответил, сказал, что "я тебе желаю удачи". Как-то так, по-доброму", – рассказал композитор, отвечая на вопрос писал ли Фостер рекомендацию лично.

"Кенни Джи тоже подписал. Никто не будет [лично] писать. Это иллюзии. Люди говорят как? Они говорят: "Пришли мне свою музыку". Я посылаю музыку. Потом они говорят: "Присылай письмо. Я подпишу без проблем", – добавил Гордон-младший.

Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube