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Композитор Дмитрий Гордон – младший: Я работаю от шести до 12–14 часов в день

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Гордон младший о музыке к фильмам: Мне ставили дедлайн: "Нужно восемь минут музыки послезавтра". Это 10 12 часов работы в день
Гордон – младший о музыке к фильмам: Мне ставили дедлайн: "Нужно восемь минут музыки послезавтра". Это 10–12 часов работы в день
Фото: Dmytro Gordon / Facebook

Украинско-американский композитор Дмитрий Гордон – младший рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, какую музыку ему больше нравится писать и почему.

Композитор отметил, что музыкальная индустрия сегодня меняется очень быстро и непредсказуемо, и, возможно, вскоре музыку для фильмов будет писать искусственный интеллект.

Сам он пишет музыку не только для фильмов и исполнителей, но и для компьютерных игр. В частности, Гордон-младший писал музыку для приложения, работающего по принципу расширенной реальности – оно прилагается к обычной книге, и с помощью планшета или смартфона можно увидеть, как картинки оживают, можно взаимодействовать с персонажами в истории.

"Мне это больше нравится, чем фильмы, если честно. Я вообще считаю, что за этим будущее", – отметил он.

Композитор отметил, что писать музыку для таких приложений ему нравится больше, чем для фильмов, потому что музыки нужно меньше, но времени на работу дается больше, и можно лучше ее проработать.

"В фильме ты гонишься. Вот я когда писал к этому китайскому фильму, когда еще не было COVID-19, мне ставили дедлайн: "Нужно восемь минут музыки послезавтра". Четыре минуты музыки в день. Если сложная сцена, это очень много. Это 10–12 часов работы в день", – рассказал он. 

На вопрос, сколько, как правило, он работает ежедневно, Гордон – младший ответил: "По-разному. От шести до 12–14 – в зависимости от дедлайнов".

От таких объемов работы, отметил он, "и ухо замыливается, и спина болит, и уши тоже болят от наушников, когда долго слушаешь". Поэтому ему нравится работать на игровую индустрию – можно меньше времени проводить за музыкой, но качественнее ее делать. 

Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Дмитрий Гордон – младший – средний сын основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. родился в 1995 году в Праге (Чехия). С детства увлекался музыкой. После окончания киевской школы учился в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне (США). 

Сейчас живет в Лос-Анджелесе, пишет музыку для американских звезд и фильмов. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, кино, музыка, искусство, фильм, композитор, приложение, музыкант, игры, Дмитрий Гордон – младший
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