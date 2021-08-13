Композитор Дмитрий Гордон – младший: Я работаю от шести до 12–14 часов в день

Гордон – младший о музыке к фильмам: Мне ставили дедлайн: "Нужно восемь минут музыки послезавтра". Это 10–12 часов работы в день Фото: Dmytro Gordon / Facebook

Композитор отметил, что музыкальная индустрия сегодня меняется очень быстро и непредсказуемо, и, возможно, вскоре музыку для фильмов будет писать искусственный интеллект.

Сам он пишет музыку не только для фильмов и исполнителей, но и для компьютерных игр. В частности, Гордон-младший писал музыку для приложения, работающего по принципу расширенной реальности – оно прилагается к обычной книге, и с помощью планшета или смартфона можно увидеть, как картинки оживают, можно взаимодействовать с персонажами в истории.

"Мне это больше нравится, чем фильмы, если честно. Я вообще считаю, что за этим будущее", – отметил он.

Композитор отметил, что писать музыку для таких приложений ему нравится больше, чем для фильмов, потому что музыки нужно меньше, но времени на работу дается больше, и можно лучше ее проработать.

"В фильме ты гонишься. Вот я когда писал к этому китайскому фильму, когда еще не было COVID-19, мне ставили дедлайн: "Нужно восемь минут музыки послезавтра". Четыре минуты музыки в день. Если сложная сцена, это очень много. Это 10–12 часов работы в день", – рассказал он.

На вопрос, сколько, как правило, он работает ежедневно, Гордон – младший ответил: "По-разному. От шести до 12–14 – в зависимости от дедлайнов".

От таких объемов работы, отметил он, "и ухо замыливается, и спина болит, и уши тоже болят от наушников, когда долго слушаешь". Поэтому ему нравится работать на игровую индустрию – можно меньше времени проводить за музыкой, но качественнее ее делать.

Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



