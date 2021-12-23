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Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"

Четвертую "Матрицу" Лана Вачовски снимала без участия сестры
Четвертую "Матрицу" Лана Вачовски снимала без участия сестры
Фото: thematrixmovie / Instagram

Похоже, в декабре киноделы решили перевыполнить норму по игре на фанатской ностальгии. Не успели отгреметь "Охотники на привидений" и "Человек-паук: Нет пути домой", как в кинотеатры врывается продолжение культовой трилогии "Матрица". Какой получилась картина, рассказывает журналист издания "ГОРДОН".

Первое, что нужно сделать перед походом в кинотеатр, – пересмотреть оригинальную трилогию. В противном случае лента вряд ли найдет отклик в сердце зрителя.

Фильм заново знакомит нас с Томасом Андерсоном (Киану Ривз) – теперь уже геймдизайнером, который 20 лет назад создал игру "Матрица", рассказывающую о виртуальном мире, в который роботы заключили людей, а потом еще два ее сиквела.

Теперь же у Томаса выгорание и экзистенциальный кризис. Порой он путает реальность с виртуальным миром своей же игры, а потому лечится у психоаналитика и принимает синие таблетки. Однажды в кафе Simulatte он знакомится с Тиффани – женщиной, до боли похожей на героиню его игры Тринити (Керри-Энн Мосс), с которой, увы, ему ничего не светит, ведь она глубоко замужем и с детьми. По крайней мере, так все выглядит на первый взгляд.

Фильм активно вовлекает зрителей в происходящее на экране. Вместе с главным героем в поисках истины мечемся и мы: действительно ли мы в матрице или все происходящее – лишь плод воображения Андерсона.

Фото: imdb.com
Фото: imdb.com

"Матрица" – это, пожалуй, франшиза с самым большим количеством сопутствующей конспирологии. В свое время братья Вачовски многочисленными отсылками к религии, философии и мифологии создали для этого невероятно благоприятную среду.

Теперь же Лана Вачовски решила сыграть на этом и сочно выстебать и "вечно непонятую" франшизу, а заодно и студию Warner Bros. вместе со всей современной киноиндустрией и их бесконечным желанием сиквелов и перезапусков.

Особенно иронично выглядит сцена, где герои перечисляют самые разнообразные теории о настоящем смысле игровой франшизы "Матрица". Это аллегория капитализма? Торжество квир-кодинга? Или же успех трилогии в эффектно уворачивающемся от пуль Нео?

Метаирония картины кроется еще и в том, что, подшучивая над фансервисом, фильм одновременно безбожно его эксплуатирует. Здесь вам и фразочки о карате, и черная кошка Дежавю, и системная ошибка 101, и множество других отсылок, вплоть до покадрового копирования культовых сцен.

А вот визуал в картине поменялся – канула в прошлое зеленая цветокоррекция. Теперь вместо нее – акценты на знаковых для ленты синих и красных цветах: соответствующая одежда, волосы или подсветка персонажей. 

Также из новшеств – картину заполнили шуточки и гэги. Нельзя сказать, что их уж чересчур много, но в контексте именно "Матрицы" это весьма серьезная смена настроения ленты.

Фото: imdb.com
Фото: imdb.com

Из минусов – фильм сильно растянут в хронометраже. У авторов оказалось не так много посылов, чтобы грамотно распределить их на 2,5 часа фильма и зрителю не становилось скучно. Урежь они хотя бы полчаса, и картина ничего не потеряла бы. Например, фильм спокойно пережил бы отсутствие большинства флешбэков в виде мелькающих едва ли не в каждой сцене кадров из предыдущих картин. Из-за перенасыщения ими есть ощущение, что перед нами не полноценная самостоятельная работа, а ностальгия по старым лентам.

Пожалуй, самым большим разочарованием для фанатов станет то, что Вачовски в своей ленте фактически отказалась от развития франшизы. "Матрица: Воскрешение" никак не расширяет границы киношной вселенной, а лейтмотив оригинальной трилогии о важности свободы выбора и вовсе отошел на второй план.

Картина, когда-то задававшая тренды, теперь сама подпала под их влияние – в ней есть сцена после титров. Смысловой нагрузки в ней немного, но она может повеселить.

Четвертый фильм не в состоянии заинтересовать новых зрителей, незнакомых с франшизой. Да и есть ощущение, что у Вачовски такой цели и не было. Это лента в первую очередь для подросших вместе с героями фанатов оригинальной трилогии и самой Вачовски – ее личная рефлексия.

Идея продолжения появилась у Вачовски после смерти родителей и друга. И если для Лилли Вачовски потеря стала причиной не принимать участия в работе над четвертым фильмом, то Лана нашла в нем свою отдушину. Продолжение франшизы стало для нее своеобразной синей пилюлей, ведь, безвозвратно потеряв одних близких в реальности, она смогла воскресить двух других едва ли не самых важных для нее людей уже в виртуальном мире.

Именно поэтому четвертая "Матрица" так не похожа на предыдущие части. "Воскрешение" не пытается перевернуть игру, как это делали первые фильмы. Эта лента, скорее, переворачивает наше понимание сути франшизы. Теперь это фильм не столько о свободе выбора, сколько о нерушимой любви, способной сломать любые узы матрицы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: кино, Киану Ривз, Матрица
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