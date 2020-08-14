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Мемориальный центр "Бабий Яр" отправил книги в 123 библиотеки Украины

Рассылка Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" охватила областные, районные, научные, университетские, школьные и сельские библиотеки.

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Мемориальный центр "Бабия Яр" предложил библиотекам семь книг, издание которых он поддержал
Мемориальный центр "Бабия Яр" предложил библиотекам семь книг, издание которых он поддержал
Фото предоставлено Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр"

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Украинской библиотечной ассоциацией начал распространение книг. В 123 украинские библиотеки уже отправлено более 800 книг. Об этом говорится в релизе центра, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

Рассылка охватила библиотеки различных типов – областные, районные, научные, университетские, школьные, сельские. Книги уже были распространены по библиотекам Киева, Одессы, Кировограда, Кропивницкого, Черновцов, Львова, Луганска, Тернополя.

"Наша цель – обеспечить читателей новыми и актуальными изданиями для повышения осведомленности о Холокосте в Украине и мире, о трагедии Бабьего Яра в частности", – отметил директор издательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко.

По его словам, в библиотеках ощущается нехватка подобной литературы.

Мемориальный центр предложил библиотекам семь книг, издание которых он поддержал: "Черная книга" Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, "Геноцид: вступление в глобальную историю" Адама Джонса, "Мы хотели жить" Бориса Забарко, "Маус. Исповедь уцелевшего" Арта Шпигельмана, "Дневник Анны Франк. Графическая адаптация" Ари Фолмана и Давида Полонского, "Каталог памятников жертвам геноцида в Украине". Также для рассылки была предложена книга Тимоти Снайдера "Черная земля".

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» – это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Теги: Украина, Холокост, книги, библиотека, Бабий Яр
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