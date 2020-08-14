Мемориальный центр "Бабий Яр" отправил книги в 123 библиотеки Украины

Рассылка Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" охватила областные, районные, научные, университетские, школьные и сельские библиотеки.

Мемориальный центр "Бабия Яр" предложил библиотекам семь книг, издание которых он поддержал Фото предоставлено Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр"

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Украинской библиотечной ассоциацией начал распространение книг. В 123 украинские библиотеки уже отправлено более 800 книг. Об этом говорится в релизе центра, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

Рассылка охватила библиотеки различных типов – областные, районные, научные, университетские, школьные, сельские. Книги уже были распространены по библиотекам Киева, Одессы, Кировограда, Кропивницкого, Черновцов, Львова, Луганска, Тернополя.

"Наша цель – обеспечить читателей новыми и актуальными изданиями для повышения осведомленности о Холокосте в Украине и мире, о трагедии Бабьего Яра в частности", – отметил директор издательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко.

По его словам, в библиотеках ощущается нехватка подобной литературы.

Мемориальный центр предложил библиотекам семь книг, издание которых он поддержал: "Черная книга" Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, "Геноцид: вступление в глобальную историю" Адама Джонса, "Мы хотели жить" Бориса Забарко, "Маус. Исповедь уцелевшего" Арта Шпигельмана, "Дневник Анны Франк. Графическая адаптация" Ари Фолмана и Давида Полонского, "Каталог памятников жертвам геноцида в Украине". Также для рассылки была предложена книга Тимоти Снайдера "Черная земля".

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» – это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.