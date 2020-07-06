Львовский форум издателей пройдет в онлайн-режиме

Среди участников Львовского форума издателей в этом году – авторы из Украины, 20 иностранных гостей из 15 стран с четырех континентов, лауреаты и номинанты Букеровской премии, Гонкуровской премии, национальных выборов читателей и критиков.

Фокусная тема фестиваля будет носить название "Перепись населения: знать, кто мы есть" Фото: depositphotos.com

16–20 сентября пройдет ежегодный Львовский международный BookForum, однако из-за пандемии COVID-19 в этом году он будет в онлайн-режиме. Об этом 6 июля сообщается на сайте мероприятия.

Фокусная тема фестиваля – "Перепись населения: знать, кто мы есть".

"Чтобы жить вместе, мы должны друг о друге знать как можно больше и таки знать правду. Перепись населения – это соединение честных вопросов и честных цифр. Это возможность вдруг почему-то сказать правду о себе, которая вдруг почему-то будет интересна кому-то другому", – рассказала о фокусной теме ее куратор литературовед и критик Анна Улюра.

Среди участников форума в этом году – авторы из Украины, 20 иностранных гостей из 15 стран с четырех континентов, лауреаты и номинанты Букеровской премии, Гонкуровской премии, национальных выборов читателей и критиков. Одним из главных событий станет трансляция Ночи поэзии и музыки нон-стоп с участием украинских поэтов и музыкантов со всего мира.

Форум издателей во Львове – международный книжный форум, который проходит ежегодно в сентябре во Львове, крупнейшая украинская книжная ярмарка. Впервые проведен в 1994 году, а с 2006 года международный.