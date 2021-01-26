Одесский международный кинофестиваль состоится в августе. Его проведут в новом формате

12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет в измененном формате и с новой командой, заявила исполнительный директор фестиваля Анна Мачух.

12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа в офлайн-режиме. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

"Прошлый год убедил всех в том, что нужно искать новые формы и форматы существования, быстро подстраиваясь под обстоятельства. Несмотря на то, что онлайн-формат, в котором состоялся 11-й ОМКФ, был очень интересным опытом для всех нас, зрителям все же не хватает фестивальной атмосферы. Поэтому в этом году кинофестиваль пройдет в офлайн-режиме, но в измененном формате и с новой командой", – заявила исполнительный директор фестиваля Анна Мачух.

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко заявила, что 2021 год начали с разработки новой стратегии развития Одесского международного кинофестиваля.

"12-й ОМКФ будет однозначно другим, но мы оставляем главное – лучшие фильмы Украины и мира и, конечно, нашу уникальную атмосферу, которую в этом году мы все вместе сможем снова почувствовать летом в Одессе", – добавила она.

Детали о программе в этом году и старт приема заявок на участие фильмов обещают объявить в ближайшее время.

В 2020 году впервые в истории Одесского кинофестиваля из-за пандемии коронавируса все мероприятия проходили в онлайн-формате.