"От восторга разревусь и улечу за облака". Директор Одесского зоопарка снял новогодний клип. В этот раз – в образе быка. Видео
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков представил традиционный новогодний клип. Видео разместили на канале зоопарка в YouTube 24 декабря. В этот раз Беляков представ в образе символа 2021 год – белого металлического быка. Сюжет ролика заключается в том, что влюбленный бык уводит "подругу" у конкурента после так называемой дуэли – белый и красный быки в шутку пинают друг друга ногами, бьются лбами на мосту над прудом. Все заканчивается победой животного, роль которого исполнил Беляков – белый бык уводит розовую буренку, а у его оппонента увеличиваются рога. "От восторга разревусь и улечу за облака. [...] Наконец я получу над всем живым и сущим власть, будет так как я хочу, смогу навластвоваться всласть", – поет герой видео.
Беляков оделся белым быком
Скриншот: Одесский Зоопарк / YouTube
Беляков пишет тексты и музыку для песен сам, отмечает местный портал Vgorode. В этом году на съемки клипа ушло полдня. В прошлом году директор зоопарка предстал в роли крысы, раньше облачался свиньей, петухом, собакой и обезьяной.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.