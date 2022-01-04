Отец Цоя: Я, по-моему, раза два или три уходил от жены. В один момент я уходил налево – там появился Леня

Роберт Цой: Как бы тебе объяснить?.. У меня была бурная молодость Скриншот: Виктор Цой - Кино / YouTube

"Я, по-моему, раза два-три уходил. Как бы тебе объяснить?.. У меня была бурная молодость. Потом возвращался, несолоно хлебавши. В один момент я уходил налево – там появился Леня", – рассказал Цой.

Леонид Цой родился в 1974 году. По словам Роберта Цоя, братья друг с другом не общались.

"Практически нет [не общались]. Они даже, по-моему, не виделись. Дело в том, что, даже когда Витька погиб, Ленька еще маленький был. Так что они не могли общаться как бы. Разница в возрасте совсем другая", – сказал Цой.

Интервью с Цоем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00