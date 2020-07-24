Певица Zivert отменила концерты в Украине. СМИ сообщали, что она выступала в аннексированном Крыму

Российская певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заявила, отменила концерты в Киеве и Одессе в связи с продлением карантина и закрытой с Россией границей. Об этом певица написала в своем Instagram.
"Мне дико жаль сообщать вам об этом, но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15 июля границей (Россия по-прежнему "красная" зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный̆ срок", – сообщила певица.
Она принесла извинения фанатам и добавила, что деньги за приобретенные билеты можно получить обратно с 21 по 28 июля.
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дорогие люди * Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытои * с 15.07 границеи * (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределе * нныи * срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам * Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но так же я точно знаю, что придёт наше время и мы будем с вами вместе сиять как и прежде * Я все * равно буду ждать нашеи * встречи. P.S. Возврат средств за приобрете * нные билеты можно осуществить в период с 21.07 по 28.07 Приносим свои глубочаи * шие извинения ! И я крепко обнимаю каждого из вас *
В Одессе концерт Zivert был запланирован на 24 июля в летнем театре "Морвокзал", в Киеве – на 4 августа в Osocor Residence. Билеты на концерт в Одессе продавались на Concert.ua. Их стоимость была от 700 гривен. На сайте Osocor Residence концерт Zivert уже убрали с афиши.
Депутат Верховной рады Соломия Бобровская из фракции "Голос" ранее обратилась в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу по поводу запланированных в Киеве и Одессе концертов российской певицы Zivert, которая, по ее словам, выступала в Крыму.
Афиша ее концерта, запланированного на 10 августа этого года, есть на странице отеля Yalta Intourist.
Российские СМИ сообщали, что после каждого концерта Зиверт в Крыму фотоотчёты из сети исчезали, как и упоминания о присутствии певицы на вечеринках. Однако в сети сохранились фотографии с концертов в клубах Ялты и Симферополя, а также новогодней вечеринки в симферопольском заведении "Чайка".