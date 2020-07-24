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Певица Zivert отменила концерты в Украине. СМИ сообщали, что она выступала в аннексированном Крыму

Российская певица Юлия Зиверт отменила концерты в Киеве и Одессе. Она принесла извинения фанатам и сказала, что деньги за приобретенные билеты можно вернуть с 21-го по 28 июля.

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Zivert отменила концерты в Украине в Киеве и Одессе
Zivert отменила концерты в Украине в Киеве и Одессе
Фото: ЕРА

Российская певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заявила, отменила концерты в Киеве и Одессе в связи с продлением карантина и закрытой с Россией границей. Об этом певица написала в своем Instagram.

"Мне дико жаль сообщать вам об этом, но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15 июля границей (Россия по-прежнему "красная" зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный̆ срок", – сообщила певица.

Она принесла извинения фанатам и добавила, что деньги за приобретенные билеты можно получить обратно с 21 по 28 июля.

В Одессе концерт Zivert был запланирован на 24 июля в летнем театре "Морвокзал", в Киеве – на 4 августа в Osocor Residence. Билеты на концерт в Одессе продавались на Concert.ua. Их стоимость была от 700 гривен. На сайте Osocor Residence концерт Zivert уже убрали с афиши.

Депутат Верховной рады Соломия Бобровская из фракции "Голос" ранее обратилась в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу по поводу запланированных в Киеве и Одессе концертов российской певицы Zivert, которая, по ее словам, выступала в Крыму.

Афиша ее концерта, запланированного на 10 августа этого года, есть на странице отеля Yalta Intourist.

Российские СМИ сообщали, что после каждого концерта Зиверт в Крыму фотоотчёты из сети исчезали, как и упоминания о присутствии певицы на вечеринках. Однако в сети сохранились фотографии с концертов в клубах Ялты и Симферополя, а также новогодней вечеринки в симферопольском заведении "Чайка".

Теги: Россия, Киев, Одесса, концерт, карантин, Zivert, Юлия Зиверт
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