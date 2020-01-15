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Полякова: У меня всегда был вкус к деньгам, заработанным собственным пением

Певица Оля Полякова рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что уже в 15 лет могла пением заработать больше, чем ее мама – врач в детской поликлинике.

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Полякова: Больше всего я зарабатывала на заказах
Полякова: Больше всего я зарабатывала на заказах
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская певица Оля Полякова заявила в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона", что всегда любила зарабатывать деньги пением.

Полякова рассказала, что в 15 лет по вечерам пела в ресторанах, а по утрам – в церковном хоре.

"Но больше всего я зарабатывала на заказах. У меня даже были свои почитатели, которые приходили и могли дать даже $100. А это, извините, было раза в четыре больше, чем зарабатывала моя мама – врач в детской поликлинике. Поэтому у меня были ангоровые свитера, [латексные] лосины, манто из кожи и ботфорты – и это все я купила за свои деньги. Поэтому у меня всегда был вкус к деньгам, заработанным собственным пением", – отметила Полякова.

Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Читайте полный текст интервью

Теги: Украина, Оля Полякова, певица
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