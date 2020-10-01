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КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Режиссер Соболева: Иностранные импресарио прямо говорят, что многие звезды не приезжают в Украину из-за отсутствия достойных площадок

В Киеве проблемы с фестивальными кинотеатрами, рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН" режиссер, экс-директор киевского кинотеатра "Кинопанорама" и президент общественной организации "Кинопанорама. Перезагрузка" Наталья Соболева.

Соболева: Если "Кинопанораму" привести в порядок, она ничем не уступит именитым историческим кинотеатрам мира
Соболева: Если "Кинопанораму" привести в порядок, она ничем не уступит именитым историческим кинотеатрам мира
Фото: Ksusha Fetisova / Facebook

Зал "Кинопанорама" в Киеве можно возродить как культурный центр и сделать театрально-концертной сценой, которая привлечет ведущих музыкантов мира в Украину. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявила режиссер, экс-директор киевского кинотеатра "Кинопанорама" и президент общественной организации "Кинопанорама. Перезагрузка" Наталья Соболева.

"В Киеве проблемы в основном с фестивальными кинотеатрами. Возможно, потому что они все находятся в центре столицы. У всех площадок разные проблемы. Кинозал "Украина" выкупил бизнесмен Игорь Воронов и мгновенно закрыл. К слову, в тот же день, что и "Кинопанораму" закрыл бизнесмен Мохаммад Захур, – это произошло 30 сентября 2018 года. Наверное, совпадение. Эта дикая ситуация с "Украиной", с которой связана история страны и выдающихся людей – Вячеслава Чорновила, Сергея Параджанова, Василя Стуса, Ивана Дзюбы. "Жовтень" отстояли, а с "Киевом" до сих пор все призрачно и непонятно", – сообщила Соболева.

По ее словам, в Украине не хватает законов, которые стимулировали бы инвесторов вкладывать в реставрацию исторических зданий, а не их снос.

"Такое отношение к историческим зданиям – яркий показатель стратегии развития культуры в Киеве. Хотя для любой европейской столицы такие места силы важны, это и есть признак столицы первого мира, когда деньги уходят на второй план, а на первый выходит миссия и желание остаться в истории. Господина Захура можно понять. Любой инвестор в Украине мечтает о нормальных законах, которые делали бы выгодной реставрацию уникальных зданий, а не их снос. Страны, где работают такие законы, делают потрясающие вещи. Самые известные здания сохранены и до сих пор действуют. В Берлине есть кинотеатр 1927 года, в Лондоне известный The Electric Cinema 1911 года, в Амстердаме кинотеатр Pathé Tuschinski 1921 года (интереснейший ард-деко и очень похож на "Кинопанораму"), кинотеатр Uránia в Будапеште... Они небольшие, их обожают местные жители и туристы. Если "Кинопанораму" привести в порядок, она ничем не уступит этим именитым историческим кинотеатрам мира", – рассказала Соболева.

Она считает, что у кинозала есть потенциал, чтобы стать историческим местом для притяжения туристов.

"Я никогда не говорила, что "Кинопанорама" должна быть исключительно кинотеатром. Обычные кинотеатры выгоднее делать в ТРЦ – и дешевле, и посетителей больше. В "Кинопанораме", в самом сердце столицы, можно сделать уникальный зал с экраном, театрально-концертной сценой, выставочное пространство, third place, коворкинги, рестораны, синематеку. Тогда она будет притягивать трендсеттеров, которые часто делают погоду в обществе, а также молодых, креативных людей. Став модным местом, она привлечет зрителей, которые будут считать обязательной программой посещение "Кинопанорамы". Она может стать показательным киноконцертным залом. Киеву катастрофически не хватает таких мест, и пока они не появятся, мы не можем рассчитывать на то, что к нам будут приезжать хорошие музыканты. Я разговаривала с иностранными импресарио. Все они говорили, что многие звездные исполнители не приезжают к нам в том числе из-за отсутствия достойных площадок. Да, у нас есть Дворец "Украина" и Дворец спорта. Но это далеко не всем подходит. У нас нет красивых качественных публичных залов со светом, звуком, экраном, которые позволяли бы создавать современные мультимедийные постановки, на которые сегодня ориентируется весь мир", – сказала Соболева.

По ее словам, кинозал может работать без убытков.

"Судьба "Кинопанорамы" многим болит. Мне до сих пор звонят арендаторы и спрашивают, что с ней. Они уже ощупали всю столицу и сетуют, что в Киеве нет залов. Я тоже провожу кинопроекты и фестивали, арендуя помещения и постоянно сталкиваясь с этой проблемой. Если в "бедной" "Кинопанораме" играли музыканты с мировым именем, то в сделанной будут происходить потрясающие ивенты. Она точно не будет убыточной. Архитекторы считают, что здание можно воскресить. Почему господин Захур не рассматривает эту возможность, я не могу понять", – отметила собеседница.

Она сообщила, что написала открытое письмо владельцу здания в надежде, что он сам или другие бизнесмены задумаются над развитием "Кинопанорамы" именно как культурного центра столицы.

https://www.facebook.com/natala.soboleva/posts/3291281417624552

"Надеюсь, мое открытое письмо побудит его задуматься. В конце концов, если ему "Кинопанорама" не нужна, может быть, кто-то другой захочет купить ее и возродить как культурный центр. Самое важное – я это делаю для своих студентов, они должны знать, что стоит двигаться, пробовать, доказывать. Они постоянно твердят: "Надо что-то делать". Сейчас они собирают подписи украинских звезд, которые были в "Кинопанораме", и поддерживают эту культурную площадку – у них уже есть подписи очень известных людей. Своим письмом я лишь выразила мнение тысяч людей, которые не хотят потерять очередное культовое здание", – резюмировала Соболева.

30 сентября 2018 года сразу после покупки новые собственники закрыли киевские кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама".

26 декабря 2018 года глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что дальнейшая работа кинотеатра "Киев" находится под вопросом, так как городские власти не продлили срок действия договора аренды здания компанией "Культурный центр "Кинотеатр "Киев". В январе 2019 года стало известно, что киевские власти проведут новый конкурс на аренду кинотеатра.

О намерении участвовать в конкурсе заявили пять юрлиц: общественное объединение "Фонд "Молодость", ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", ООО "Планета Кино", ООО "Компания "Таурус-Альянс" и ООО "Синема-Центр".

Конкурс выиграла сеть "Синема-Центр". Однако она не смогла начать работу, потому что конкуренты оспорили решение конкурсной комисии. В июне 2020 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность победы компании "Синема-Центр" в конкурсе на аренду коммунального кинотеатра "Киев".

Теги: Киев, кино, музыка, культура, бизнес, Кинопанорама, кинотеатр, Мохаммад Захур
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