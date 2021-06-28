"С уважением". Ломаченко и Усик подарили рэперу Басте одежду своего бренда

Сегодня рэпер проведет свой последний из запланированных концертов в Украине Фото: bastaakanoggano / Instagram

На фото российский рэпер изображен в футболке и кепке LOMUS – бренде спортивной одежды от Усика и Ломаченко. Как сообщается на сайте магазина бренда, слово LOMUS является символом дружбы двух боксеров, который со временем перерос в линию одежды. В компании подчеркнули, что одежда полностью изготовлена в Украине.

В публикации Вакуленко написал: "Спасибо за подгон". Ломаченко ответил Басте словами: "С уважением, Василий Михайлович".