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Ученые определили самый древний в мире рисунок животного: изображению свиньи – 45,5 тыс. лет

Исследовав изображение, обнаруженное в 2017 году на острове Сулавеси, ученые определили его возраст: рисунку дикой свиньи – 45,5 тыс. лет.

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Рисунок выполнен красной охрой
Рисунок выполнен красной охрой
Фото: EPA

Наскальное изображение свиньи, обнаруженное в пещере на индонезийском острове Сулавеси в 2017 году, оказалось древнейшим в мире рисунком животного. Об открытии и методах его анализа подробно пишет издание Science Advances.

Возраст работы определили с помощью уран-свинцового метода по возрасту слоя кальцита, который образовался поверх изображения около 45,5 тыс. лет назад. Значит, изображению как минимум столько же, но, вероятно, оно еще старше.

Самое древнее на настоящий момент произведение искусства выполнено красной охрой.

Изображение бородавчатой свиньи размером 136 на 54 сантиметра было обнаружено четыре года назад докторантом Басраном Бурханом ученого-археолога Максима Обера из Университета Гриффита в Австралии в ходе целенаправленных исследований.

На стене пещеры, находящейся в относительно безлюдной части острова в часе ходьбы от ближайшей дороги, нанесена целая композиция, которая включает плохо сохранившиеся изображения еще двух животных. Также имеются отпечатки ладоней древних авторов, как считают, вида Homo sapiens.

Фото: EPA
Фото: EPA

Предыдущим древнейшим изображением животного считался наскальный рисунок со сценой охоты, также найденный на Сулавеси. То изображение было сделано 43,9 тыс. лет назад.

Теги: Индонезия, искусство, свиньи, пещера
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