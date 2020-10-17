В Британии появилось новое граффити Бэнкси

На новом граффити Бэнкси изображена маленькая девочка, использующая шину от велосипедного колеса вместо обруча.

В британском Ноттингеме появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. Свое авторство Бэнкси подтвердил в Instagram.

На граффити изображена маленькая девочка, использующая шину от велосипедного колеса вместо обруча. Рисунок дополняет инсталляция велосипеда без заднего колеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 17 Окт 2020 в 2:15 PDT

Как пишет BBC, рисунок появился на стене местного салона красоты. Владелец салона Алекс Митчелл рассказал, что видел рядом когда фургон с затемненными окнами как раз в то время, когда на стенах салона появилась работа. Водителя фургона делал вид, что его транспорт сломался и простоял около двух часов.

Он также отметил что, возможно, видел и самого Бэнкси – водитель автобуса заходил в салон и заказал два напитка. Когда Митчелл спросил, кто сделал рисунок, незнакомец ему лишь подмигнул.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно; он знаменит как автор работ в манере стрит-арта и художественных перформансов.