Италия вернула Франции дверь с рисунком Бэнкси. Фоторепортаж

27 июня, 2020 18.58

Изображение скорбящей женщины на двери парижского концерт-холла Bataclan художник Бэнкси посвятил жертвам террористических атак в Париже. Работа была похищена, а затем обнаружена в Италии. По информации агентства Reuters, задержаны шесть человек, вероятно, причастных к краже.