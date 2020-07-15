Италия вернула Франции дверь с рисунком Бэнкси. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Посол Франции в Риме Кристиан Массе
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
14 июля в посольстве Франции в Риме прошла церемония передачи артефакта работы британского художника Бэнкси.
Дверь парижского концертного зала Bataclan с рисунком скорбящей женщины была срезана и похищена в 2019 году
. В 2020-м ее обнаружили итальянские карабинеры
. Как пишет Le Monde
, французский посол Кристиан Массе заявил на церемонии, что картина и дверь очень важны для нации как свидетельство кровавого теракта
, унесшего в 2015 году 90 жизней.