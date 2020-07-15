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Италия вернула Франции дверь с рисунком Бэнкси. Фоторепортаж

Сегодня 15.05
14 июля в посольстве Франции в Риме прошла церемония передачи артефакта работы британского художника Бэнкси. Дверь парижского концертного зала Bataclan с рисунком скорбящей женщины была срезана и похищена в 2019 году. В 2020-м ее обнаружили итальянские карабинеры. Как пишет Le Monde, французский посол Кристиан Массе заявил на церемонии, что картина и дверь очень важны для нации как свидетельство кровавого теракта, унесшего в 2015 году 90 жизней.
Теги: теракт, Франция, Италия, посольство, Бэнкси, картина, Bataclan
 

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