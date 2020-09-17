Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ

Стрит-арт художник Бэнкси не смог отстоять права на свою работу, созданную 15 лет назад.

Британский стрит-арт художник Бэнкси проиграл дело о защите прав на граффити "Метатель цветов" компании Full Color Black, выпускающей поздравительные открытки. Об этом сообщает The Guardian.

Full Color Black заявила, что имеет право использовать изображение из-за анонимности художника.

В 2014 году представители Бэнкси подали заявку на регистрацию товарного знака Flower Thrower. В сентябре 2020 года пришел отказ в связи с тем, что Бэнкси невозможно идентифицировать.

В комиссии заявили, что художник предпочел остаться анонимным и рисовать граффити на чужой собственности без разрешения, вместо того, чтобы делать это на холстах или своей собственности.

В 2019 году Бэнкси в ответ на действия компании по производству открыток открыл в Лондоне магазин сувениров Gross Domestic Product, чтобы продавать товары под своим брендом. Бэнкси тогда обвинили в желании обойти закон.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно; он знаменит как автор работ в манере стрит-арта и художественных перформансов.

Граффити "Метатель цветов" Бэнкси нарисовал на Стене плача в Иерусалиме в 2005 году.