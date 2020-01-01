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Украине вернули картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны – Минкульт

Картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которую нацисты похитили из музея Днепропетровска, вернули американцы, отметили в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины.

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Картина была вывезена из Днепропетровска
Картина была вывезена из Днепропетровска
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook (архив)

В Украину вернули картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной". Об этом 1 января проинформировало в Facebook Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

"Завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами города Днепр (тогдашний Днепропетровск) в 1941–1943 годы. Двухлетняя кропотливая работа закончилась передачей американскими супругами Трейси в дар Украине картины, которая в 2017 году была заявлена на продажу на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США)", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что возвращение картины – это "международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны".

https://www.facebook.com/MKMSUkraine/posts/1710045395787304

По данным Музея украинской живописи, картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была дипломной работой художника Михаила Панина и считалась уничтоженной.

В сентябре 2019 года посольство Украины в США называло процесс возвращения картины "первым результативным случаем сотрудничества на официальном, государственном, уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".

Теги: США, Днепропетровск, Украина, живопись, художник, Минкульт, нацисты, министерство культуры
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