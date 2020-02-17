Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА

Умер грузинский режиссер Шенгелая

Режиссер Георгий Шенгелая умер в Тбилиси в возрасте 82 лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шенгелая жил в Тбилиси
Шенгелая жил в Тбилиси
Фото: ekhokavkaza.com

В Тбилиси умер известный советский и грузинский режиссер Георгий Шенгелая, ему было 82 года. Об этом сегодня сообщило общественное телевидение Грузии 1TV.

Шенгелая родился 11 мая 1937 года в Тбилиси в семье режиссера Николая Шенгелаи и актрисы Нато Вачнадзе.

Был режиссером киностудии "Грузия-фильм", вел режиссерскую мастерскую в Тбилисском институте театра и кино имени Шота Руставели.

Самыми известными фильмами Шенгелаи были "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Смерть Орфея".

Режиссер был обладателем "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Путешествие молодого композитора".

Он был первым мужем грузинской актрисы Софико Чиаурели.

Теги: Грузия, смерть, Софико Чиаурели, кинофестиваль, режиссер, Тбилиси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Умерла актриса сериала "Секс и город" Коэн
Умерла актриса сериала "Секс и город" Коэн
Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе
Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе
Alyosha засветила округлившийся живот
Alyosha засветила округлившийся живот
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS