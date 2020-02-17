Умер грузинский режиссер Шенгелая

Режиссер Георгий Шенгелая умер в Тбилиси в возрасте 82 лет.

В Тбилиси умер известный советский и грузинский режиссер Георгий Шенгелая, ему было 82 года. Об этом сегодня сообщило общественное телевидение Грузии 1TV.

Шенгелая родился 11 мая 1937 года в Тбилиси в семье режиссера Николая Шенгелаи и актрисы Нато Вачнадзе.

Был режиссером киностудии "Грузия-фильм", вел режиссерскую мастерскую в Тбилисском институте театра и кино имени Шота Руставели.

Самыми известными фильмами Шенгелаи были "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Смерть Орфея".

Режиссер был обладателем "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм "Путешествие молодого композитора".

Он был первым мужем грузинской актрисы Софико Чиаурели.