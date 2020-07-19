Умер испанский писатель Хуан Марсе

В Испании умер 87-летний писатель Хуан Марсе.

В Испании в возрасте 87 лет умер писатель Хуан Марсе. Об этом 19 июля сообщает El Pais.

По информации издании, Марсе умер вечером 18 июля в больнице Барселоны.

Марсе начал публиковаться в 1958 году, работая в ювелирной мастерской. В 1959 году получил премию "Сезам" за новеллы. После этого он переехал в Париж, где преподавал испанский язык, работал переводчиком. В 1962 году Марсе вернулся в Испанию.

Наиболее известны его романы "Последние вечера с Тересой" (1965), "Темная история кузины Монтсе" (1970), «Двуликий любовник» (1990) и другие.

Большинство романов Марсе экранизировали или перенесли на театральную сцену. В 2008 году он получил испанскую литературную премию Мигеля де Сервантеса. Также Марсе писал киносценарии и занимался журналистикой.