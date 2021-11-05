Умер украинский режиссер, директор Театра на Подоле Виталий Малахов

Об этом его дочь, актриса и телеведущая Дарья Малахова сообщила в Facebook.

"Лети, родной мой", – написала она.

По информации ТСН, Малахов был в больнице с 26 октября, находился в реанимации. Ему планировали сделать операцию по имплантации искусственной почки, пишет сайт.

Малахов скончался в возрасте 67 лет. Он лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в области искусства (2008 год).

Начал карьеру на телевидении в 1977 году, потом почти два года работал в театре имени Леси Украинки, где поставил широко известную пьесу "Казка про Моніку", говорится на сайте Театра на Подоле.

Потом Малахов возглавлял Киевский государственный театр эстрады, а в 1987 году вместе со своей труппой основал Театр на Подоле и с тех пор был его художественным руководителем – директором. Поставил более 60 пьес.