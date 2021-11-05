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Умер украинский режиссер, директор Театра на Подоле Виталий Малахов

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Малахов умер в возрасте 67 лет
Малахов умер в возрасте 67 лет
Фото: Виталий Малахов / Facebook

4 ноября умер известный украинский театральный режиссер, художественный руководитель – директор академического Театра на Подоле Виталий Малахов.

Об этом его дочь, актриса и телеведущая Дарья Малахова сообщила в Facebook.

"Лети, родной мой", – написала она. 

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/10158576770606538

По информации ТСН, Малахов был в больнице с 26 октября, находился в реанимации. Ему планировали сделать операцию по имплантации искусственной почки, пишет сайт. 

Малахов скончался в возрасте 67 лет. Он лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в области искусства (2008 год).

Начал карьеру на телевидении в 1977 году, потом почти два года работал в театре имени Леси Украинки, где поставил широко известную пьесу "Казка про Моніку", говорится на сайте Театра на Подоле. 

Потом Малахов возглавлял Киевский государственный театр эстрады, а в 1987 году вместе со своей труппой основал Театр на Подоле и с тех пор был его художественным руководителем – директором. Поставил более 60 пьес.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: смерть, Театр на Подоле, Даша Малахова
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