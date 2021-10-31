Умер основатель КМИС Валерий Хмелько

Об этом сегодня проинформировал сайт КМИС.

Хмелько родился 30 июля 1939 года в Киеве. Он – доктор философских наук, в 1993-м и 1996 году был приглашенным профессором американского Университета Джонса Хопкинса. С 1971 года был членом Социологической ассоциации Украины, в 1990–1992 годах – ее вице-президентом, также входил в состав Международной социологической ассоциации.

Директор КМИС Владимир Паниотто пишет в Facebook, что в последние годы Хмелько серьезно болел, но его смерть для социолога все равно стала неожиданностью.

Паниотто вспомнил, что американский социолог Мелвин Кон, когда писал поздравление Хмелько с 70-летием, называл основателя КМИС великим социологом.

"Когда я в свое время переводил это поздравление для журнала, то решил уточнить, что Мелвин имеет в виду, когда пишет о Валерии great. Я спросил: это действительно означает, великий социолог как [Толкотт] Парсонс, [Роберт Кинг] Мертон, [Пол] Лазарсфельд? И Мелвин уточнил, что да, великий, как Парсонс и Мертон, но не Лазарсфельд, которого он не считает великим. А вот Валерий действительно является великим ученым", – написал Паниотто.