"После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с угрозами". Сайт КМИС восстановил работу после хакерской атаки

Паниотто: Недовольных может быть много, и мы не можем это связать с конкретной политической силой Фото: Владимир Паниотто / Facebook

Директор КМИС Владимир Паниотто прокомментировал взлом сайта в своем Facebook. Он считает, что связи между хакерской атакой и недавним исследованием популярности партий может и не быть.

"Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ, – связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов... Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения, в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов", – сказал социолог.

Он отметил, что нападение, скорее всего, связано все же с политическими данными, а не другими недавними исследованиями (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). Но с конкретной политической силой Паниотто атаку не связывает.

"После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами. Политика КМИС – не подходить близко к одной политической силе, чтобы не потерять независимость. Во время выборов мы проводили исследования практически для всех политических сил, попавших в парламент, сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много, и мы не можем это связать с конкретной политической силой", – написал он.

КМИС планирует обратиться в киберполицию с заявлением о преступлении.

В комментариях Паниотто добавил также, что институт заинтересован в публикации имен заказчиков исследования, так как это показало бы, что результаты не зависят от заказчиков. Но по его словам, КМИС не может делать этого из-за пунктов о конфиденциальности в контрактах.