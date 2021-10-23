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ПОЛИТИКА

"После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с угрозами". Сайт КМИС восстановил работу после хакерской атаки

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Паниотто: Недовольных может быть много, и мы не можем это связать с конкретной политической силой
Паниотто: Недовольных может быть много, и мы не можем это связать с конкретной политической силой
Фото: Владимир Паниотто / Facebook

Сайт Киевского международного института социологии, который 22 октября подвергся хакерской атаке, возобновил работу. Сейчас на нем отображаются данные исследований, включая свежие рейтинги партий, передает корреспондент "ГОРДОН".

Директор КМИС Владимир Паниотто прокомментировал взлом сайта в своем Facebook. Он считает, что связи между хакерской атакой и недавним исследованием популярности партий может и не быть.

"Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ, – связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов... Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения, в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов", – сказал социолог.

Он отметил, что нападение, скорее всего, связано все же с политическими данными, а не другими недавними исследованиями (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). Но с конкретной политической силой Паниотто атаку не связывает.

"После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами. Политика КМИС – не подходить близко к одной политической силе, чтобы не потерять независимость. Во время выборов мы проводили исследования практически для всех политических сил, попавших в парламент, сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много, и мы не можем это связать с конкретной политической силой", – написал он.

КМИС планирует обратиться в киберполицию с заявлением о преступлении.

https://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/4656197117778884

В комментариях Паниотто добавил также, что институт заинтересован в публикации имен заказчиков исследования, так как это показало бы, что результаты не зависят от заказчиков. Но по его словам, КМИС не может делать этого из-за пунктов о конфиденциальности в контрактах.

Контекст:

20-го и 21 октября КМИС опубликовал результаты опросов, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6% на фоне включения в список потенциальных кандидатов экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые после избрания нынешней Рады обогнала "Слугу народа" и возглавила рейтинг политических сил.

Председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подверг данные КМИС сомнению. "В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает – даже я бы не стал говорить, что" Слуга народа "опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%", – сказал нардеп.

Он также пообещал, что на довыборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября в двух округах, все "увидят [реальную] картину".

22 октября сайт КМИС был взломан, с него пропала вся информация. Антон Грушевский, руководитель социологических и политических исследований КМИС, сообщил, что накануне коллектив получил письмо с угрозами.

Теги: рейтинг, хакеры, соцопрос, угрозы, политика, сайт, КМИС, Владимир Паниотто, партия
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