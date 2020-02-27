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В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке

Лента "Мої думки тихі" вышла в белорусский прокат 27 февраля в нескольких кинотеатрах города Минск.

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Премьера ленты "Мої думки тихі" стартовала в четырех кинотеатрах Минска
Премьера ленты "Мої думки тихі" стартовала в четырех кинотеатрах Минска
Фото: Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent / Facebook

В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке. Ленту "Мої думки тихі" покажут в нескольких кинотеатрах Минска. Об этом 27 февраля сообщила белорусская служба "Радыё Свабода".

Фильм стартовал в прокате 27 февраля в минских кинотеатрах "Пионер", Silver Screen Galileo, VOKA Cinema и Falcon Club. 

На показе в минском "Пионере" 27 февраля также должен выступить с речью посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. 

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах. 

На Одесском международном кинофестивале комедия "Мої думки тихі" взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков КІНОКОЛО присудила фильму приз в номинации "Открытие года". 

Бюджет фильма составил 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье.

Теги: Беларусь, кино, украинский язык, кинопрокат
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