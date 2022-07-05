В Харькове на 76-м году жизни умерла Татьяна Веркина, бывший ректор университета искусств имени Котляревского

"Болезнь унесла жизнь Татьяны Борисовны Веркиной, которая 17 лет возглавляла Харьковский университет искусств. Вечная и светлая память выдающемуся музыканту и педагогу", – говорится в публикации на странице университета в Facebook.

Контекст:

Веркина родилась в 18 сентября 1946 года в Харькове. В 1991 году инициировала проведение Международного музыкального фестиваля, который в 1992 году получил название "Харьковские ассамблеи".

В 2011 года Веркина была избрана председателем Совета ректоров вузов культуры и искусств Украины.

С 2003-го года по 2020 Веркина была ректором Харьковского национального университета искусств имена Ивана Котляревского.