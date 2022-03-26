Умерла вдова украинского поэта Стуса

"Валя умерла после тяжелой болезни на безгранично любящих, бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы в селе под Киевом, где продолжаются бои", – отметила Стус.

Попелюх родилась 19 июня 1938 года. В брак со Стусом она вступила в 1965 году. В 1966 году у них родился сын Дмитрий – писатель, литературовед, директор Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.