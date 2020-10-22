"Стус придет за тобой". В Николаеве сорвали встречу Медведчука с местным активом ОПЗЖ

После запрета в Украине книги об украинском диссиденте Василии Стусе активисты "Национального корпуса" устроили пикет в Николеве, куда приехал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук для встречи с активистами ОПЗЖ. Из-за митинга встреча так и не состоялась.

Активисты заблокировали входы в концерт-холл, пропуская только женщин, работников "Юности" и журналистов Фото: mycity.mk.ua

Около сотни активистов николаевской ячейки "Национального корпуса" устроили пикет возле концерт-холла "Юность", куда должны были приехать нардепы от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович на встречу с представителями местной ячейки ОПЗЖ. Об этом 21 октября сообщает местное издание "Мой город".

Активисты заблокировали входы в концерт-холл, пропуская только женщин, работников "Юности" и журналистов. Многие принесли с собой плакаты, на которых написано: "Чемодан – вокзал – Россия", "ОПЗЖ – враг Украины", "Тебе здесь не рады", "Стус придет за тобой" и другие.

"Им не место в городе Николаеве. Мы не хотим видеть здесь сепаратистов, собрались, чтобы задать им вопросы", – заявил глава николаевской ячейки "Национального корпуса" Никита Плеханов.

Вскоре стало известно, что встреча переносится на неопределенный срок. После этого представители праворадикальных организаций выстроились в ряд и зажгли фаеры. "Преступности нет" сообщил, что Медведчук улетел в Одессу.

Митинг против Медведчука отчасти связан с запретом книги историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В ней собраны архивные материалы дела Стуса, адвокатом которого был Медведчук.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу "Дело Василия Стуса".

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.