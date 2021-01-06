Рождественские репрессии. СБУ обнародовала архивы КГБ о преследовании Стуса, Чорновила и других "шестидесятников"

Служба безопасности Украины открыла доступ к ряду архивных документов Комитета госбезопасности СССР. В них КГБ отчитывался тогдашнему секретарю Центрального комитета Компартии Украины Петру Шелесту о репрессиях против поэта Василия Стуса, политика Вячеслава Чорновила и других известных диссидентов и "шестидесятников".

Служба безопасности Украины 6 января обнародовала архивы Комитета госбезопасности СССР, которые рассказывают об операции "Блок". Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Название "Блок" носила операция по репрессированию украинской интеллигенции. Как отмечает СБУ, все началось с того, что в январе 1972-го в одной из львовских квартир на вертеп вместе с колядниками собрались ряд деятелей украинской культуры – поэт и диссидент Василий Стус, правозащитница и вторая жена политика Вячеслава Чорновила Елена Антонив, поэтесса Ирина Калинец и другие. Они ходили поздравлять друзей, среди которых были и другие известные украинцы.

Фото: avr.org.ua

За этими рождественскими колядками украинской интеллигенции следили сотрудники КГБ и отчитывались тогдашнему секретарю Центрального комитета Компартии Украины Петру Шелесту, а 13 января 1972-го, согласно документам, проинформировали его о начале операции "Блок".

Советские спецслужбы провели обыски и задержания во Львове и в Киеве. Среди арестованных по делу были Стус, политик и диссидент Вячеслав Чорновил, писатель Евгений Сверстюк, внук писателя Ивана Франко Зиновий, поэт и правозащитник Иван Светличный и другие.

Полный архив опубликованных СБУ документов можно найти по ссылке.

Как отмечает газета "День", в рамках операции "Блок", по разным оценкам, за антисоветскую пропаганду арестовали от 100 до 193 человек, из них 89 были осуждены. Эти репрессии были направлены против украинских диссидентов и в итоге привели к исчезновению движения "шестидесятников", которые боролись против советского тоталитарного режима.