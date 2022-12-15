ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА Актуально

В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОК"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Поплавский: Миссия университета культуры вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет создавать новейшую историю Украины!
Михаил Поплавский: Миссия университета культуры – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет создавать новейшую историю Украины!
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Университет культуры всегда был и остается флагманом по внедрению инноваций в учебный процесс, это мощная образовательная корпорация с современными мультимедийными технологиями, лабораториями и европейским студенческим сервисом. Ярким подтверждением тому стало открытие в вузе высокотехнологичного съемочного павильона, лаборатории будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОК".

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, TikTok. Новейшие технологии разрешают реализовать различные проекты и воплотить любые идеи.

Фото: пресс-служба Университета культуры

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал: "Миссия университета культуры вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины! Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализованный Университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание! "

Фото: пресс-служба Университета культуры

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это результат удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездного профессорско-преподавательского состава университета.

Фото: пресс-служба Университета культуры

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

По результатам рейтинга Университет культуры является лидером топ-10 лучших культурных заведений высшего образования Украины второй год (2021/2022).

Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины

Название учебного заведения

Место

Место в общем рейтинге

Балл ВНО на контракт

ТОП-200 Украина

Scopus

Итоговый балл

Киевский национальный университет культуры и искусств

1

105–106

50

133

160

343

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры

2

123

26

166

196

388

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого

3

134

10

201

196

407

Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера

4

137–140

14

201

196

411

Львовская национальная академия искусств

5

137–140

38

177

196

411

Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой

6

137–140

20

195

196

411

Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского

7

149–150

39

187

196

422

Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко

8

154–156

49

185

196

430

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

9

154–156

78

167

185

430

Национальная музыкальная академия имени П.И. Чайковского

10

157

62

173

196

431

"Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, но мы справились с этой задачей, и это является нашей общей победой на образовательном фронте.

В настоящее время ситуация на образовательном рынке стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и, соответственно, реагировать на вызовы времени. Стратегическая инициатива, которую изначально нужно мощно развивать, – мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время"– подчеркнул Михаил Поплавский.

Фото: пресс-служба Университета культуры

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

2023 год ректор ЗВО провозгласил – Годом инноваций в университете культуры и представил присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация университета культуры через SRM-систему, запуск Метавсесвиту и VR-образования, курс на создание университета будущего.

Фото: пресс-служба Университета культуры

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023 года. Сегодня успеха достигают те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры!

Я мечтаю о том, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах.

Чтобы талантливые, успешные молодые выпускники вузов оставались в Украине!

Успешные украинцы успешная Украина!

Держим вместе украинскую волну!" – отметил Михаил Поплавский.

Теги: образование, Михаил Поплавский, абитуриенты, вступительная кампания, молодежь, вузы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (626753)
2
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (310610)
3
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (159225)
4
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (86222)
5
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (66729)
6
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (58611)
7
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (42964)
8
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (42062)
 
 
 
 