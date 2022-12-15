В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОК"

Михаил Поплавский: Миссия университета культуры – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет создавать новейшую историю Украины! Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, TikTok. Новейшие технологии разрешают реализовать различные проекты и воплотить любые идеи.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал: "Миссия университета культуры – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины! Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализованный Университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание! "

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это результат удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездного профессорско-преподавательского состава университета.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

По результатам рейтинга Университет культуры является лидером топ-10 лучших культурных заведений высшего образования Украины второй год (2021/2022).

Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины

"Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, но мы справились с этой задачей, и это является нашей общей победой на образовательном фронте.

В настоящее время ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и, соответственно, реагировать на вызовы времени. Стратегическая инициатива, которую изначально нужно мощно развивать, – мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время", – подчеркнул Михаил Поплавский.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

2023 год ректор ЗВО провозгласил – Годом инноваций в университете культуры и представил присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация университета культуры через SRM-систему, запуск Метавсесвиту и VR-образования, курс на создание университета будущего.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023 года. Сегодня успеха достигают те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры!

Я мечтаю о том, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах.

Чтобы талантливые, успешные молодые выпускники вузов оставались в Украине!

Успешные украинцы – успешная Украина!

Держим вместе украинскую волну!" – отметил Михаил Поплавский.