В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОК"

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, TikTok. Новейшие технологии разрешают реализовать различные проекты и воплотить любые идеи.
Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал: "Миссия университета культуры – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины! Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализованный Университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание! "
Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это результат удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездного профессорско-преподавательского состава университета.
По результатам рейтинга Университет культуры является лидером топ-10 лучших культурных заведений высшего образования Украины второй год (2021/2022).
Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины
|
Название учебного заведения
|
Место
|
Место в общем рейтинге
|
Балл ВНО на контракт
|
ТОП-200 Украина
|
Scopus
|
Итоговый балл
|
1
|
105–106
|
50
|
133
|
160
|
343
|
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|
2
|
123
|
26
|
166
|
196
|
388
|
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого
|
3
|
134
|
10
|
201
|
196
|
407
|
4
|
137–140
|
14
|
201
|
196
|
411
|
5
|
137–140
|
38
|
177
|
196
|
411
|
Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
|
6
|
137–140
|
20
|
195
|
196
|
411
|
Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
|
7
|
149–150
|
39
|
187
|
196
|
422
|
Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко
|
8
|
154–156
|
49
|
185
|
196
|
430
|
9
|
154–156
|
78
|
167
|
185
|
430
|
10
|
157
|
62
|
173
|
196
|
431
"Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, но мы справились с этой задачей, и это является нашей общей победой на образовательном фронте.
В настоящее время ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и, соответственно, реагировать на вызовы времени. Стратегическая инициатива, которую изначально нужно мощно развивать, – мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время", – подчеркнул Михаил Поплавский.
2023 год ректор ЗВО провозгласил – Годом инноваций в университете культуры и представил присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация университета культуры через SRM-систему, запуск Метавсесвиту и VR-образования, курс на создание университета будущего.
Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023 года. Сегодня успеха достигают те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры!
Я мечтаю о том, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах.
Чтобы талантливые, успешные молодые выпускники вузов оставались в Украине!
Успешные украинцы – успешная Украина!
Держим вместе украинскую волну!" – отметил Михаил Поплавский.
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