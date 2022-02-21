  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины

"Это красивый жест мужчины, он предлагал. Если серьезно, то я могу, умею и вести журналы, но пока еще есть чем заняться – я еще ничего", – заявила певица.

В свою очередь Поплавский сказал Осадчей, что Тина Кароль может приступить к обязанностям с начала нового учебного года.

"Мы переговорили, какая перспектива может быть. Тина Кароль как народная артистка должна быть на должности профессора, заведующей кафедрой. Она может приступить к своим обязанностям с 1 сентября 2022 года", – заявил он.

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Видео: Світське життя / YouTube