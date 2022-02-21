Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
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Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины

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В январе Тина Кароль посетила университет культуры Поплавского
В январе Тина Кароль посетила университет культуры Поплавского
Фото: _fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль не приняла предложение ректора Киевского университета культуры и искусств Михаила Поплавского возглавить кафедру эстрадного пения. Об этом она рассказала 20 февраля в эфире программы "Світське життя" на "1+1".

"Это красивый жест мужчины, он предлагал. Если серьезно, то я могу, умею и вести журналы, но пока еще есть чем заняться – я еще ничего", – заявила певица.

В свою очередь Поплавский сказал Осадчей, что Тина Кароль может приступить к обязанностям с начала нового учебного года.

"Мы переговорили, какая перспектива может быть. Тина Кароль как народная артистка должна быть на должности профессора, заведующей кафедрой. Она может приступить к своим обязанностям с 1 сентября 2022 года", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005-м она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

20 января Тина Кароль посетила университет и встретилась с Поплавским. В сети тогда предположили, что, вероятно, она вскоре станет преподавателем. 3 февраля Поплавский назвал певицу заведующей кафедрой эстрадного пения.

Теги: Михаил Поплавский, преподаватели, Тина Кароль, певица
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