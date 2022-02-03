Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы

На снимках певица позирует в компании Поплавского с букетом цветов в руках на фоне различных локаций. Она выбрала для съемки спортивный костюм с узкими брюками и зеленую искусственную шубу с изображением лисы на спине.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

20 января Тина Кароль посетила университет и встретилась с Поплавским. В сети тогда предположили, что, вероятно, она вскоре станет преподавателем.