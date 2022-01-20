"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским

На заглавном фото певица позирует, взяв Поплавского под руку, а на втором изображена, обнимая его двумя руками за локоть.

"Рад нашей встрече", – подписал снимки Полавский.

"Наверное, будущий преподаватель. Или просто на экскурсию пришла", – написали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаи * ло Поплавськии * (@poplavskiy_michail)