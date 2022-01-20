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20 января, 2022
 
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"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским

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Тина Кароль побывала в университете культуры у Поплавского
Тина Кароль побывала в университете культуры у Поплавского
Фото: tina_karol / Instagram

72-летний ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский 20 января разместил в Instagram серию снимков, на которых запечатлен на фоне различных университетских локаций в компании 36-летней украинской певицы Тины Кароль.

На заглавном фото певица позирует, взяв Поплавского под руку, а на втором изображена, обнимая его двумя руками за локоть.

"Рад нашей встрече", – подписал снимки Полавский.

"Наверное, будущий преподаватель. Или просто на экскурсию пришла", – написали в сети.

Контекст:

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств. 

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: Михаил Поплавский, искусство, культура, Тина Кароль, певица, встреча
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