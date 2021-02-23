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Виторган: Вдруг Товстоногов поднимает рюмку и говорит: "Я бы хотел выпить за одного молодого человека, перед которым был не прав". У меня слезы в глазах

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона советский и российский актер Эммануил Виторган рассказал, как обиделся на режиссера Георгия Товстоногова, когда тот отстранил его от участия в спектакле.

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Виторган (на фото) отметил, что Товстоногов неоднократно давал ему роли в спектаклях
Виторган (на фото) отметил, что Товстоногов неоднократно давал ему роли в спектаклях
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вспомнил, как ему работалось с режиссером Георгием Товстоноговым.

"Впервые в Советском Союзе был поставлен мюзикл "Вестсайдская история". Этот мюзикл поставил Товстоногов... в театре Ленинского комсомола в Ленинграде. Он, будучи за границей... Далеко не всех выпускали за границу, но народного артиста СССР и лауреата премий выпускали. И он там увидел "Вестсайдскую историю" – и привез оттуда этот мюзикл. В наш молодежный театр Ленинского Комсомола... Ай, какое это было наслаждение... Эти репетиции, эти танцы, эти драки... Там же все молодежь, две группы: американцы и пуэрториканцы. Я возглавлял пуэрториканскую группу. И замечательные молодые режиссеры, Володя Воробьев, Сандро Товстоногов, сын Георгия Александровича"... "Вестсайд стори" – это была история замечательная, особенно для меня", – сказал Виторган.

Он отметил, что когда Товстоногов приехал посмотреть, "что там сделали молодые режиссеры", в театр вызвали всех.

"Он приезжает... А он курил, не выпускал сигарету изо рта. Зал огромный, две тысячи с лишним мест. А сцена – вообще можно было на самолетах летать, на танках ездить. Огромнейшая сцена. Где-то в середине зала его маленький столик. Он приехал: "Ну давай, показывай". Володя Воробьев и Сандро здесь рядом. Стали показывать. А у меня воспитание мое в театральном вузе: никогда не преувеличивать того, что ты чувствуешь в данный момент. Те репетиции, которые были до этого, – это не было еще, так сказать, последней выдачей, финалом. И я так и действовал. Георгий Александрович жутко... Он: "Кто? Ничего не слышу, что он говорит. Что такое?" А ко мне ребята замечательно относились. Сандро говорит: "Это наша надежда. Ты что?" – "Какая "надежда"?! Другого артиста!" – "Папа, ты что делаешь?" – "Другого, я сказал". – "Кого?" А там человек 40. Молодые же все, танцующие, дерущиеся. Он говорит: "Вон того". Сандрик ко мне подходит: "Тут папа говорит, что нужно артиста заменить". Как я обиделся... Ушел", – описал происходившее Виторган.

По его словам, через некоторое время Товстоногов сказал сыну: "Давай того, кто был".

"Сандро прибегает ко мне: "Пошли, давай". – "Не пойду". Я тоже хорош. "Как, не пойдешь? Ты что, с ума сошел? Тебе говорят – иди" – "Не пойду". Я был в зале, сидел в последнем ряду, но не подходил. Слышу, Сандрик к отцу подбегает, и – крик: "Что?! Не пойдет?!" Конечно, я пошел. И такое удовольствие получил, такое наслаждение... У него уникальные совершенно и мозги, и пластика. Как он показывал... Я иногда спорил, но он терпел. Премьера, "Современник" приезжает, Галина Волчек и все ребята едут посмотреть спектакль, мхатовцы, кто-то еще. Бум стоит такой, что просто... После спектакля банкет. Идут приветствия, поздравления. И вдруг Георгий Александрович поднимает рюмку и говорит: "Я бы хотел предложить выпить за одного молодого человека, перед которым я был не прав. И я это знаю". Видишь: на всю жизнь запомнил. Я ему очень благодарен за то, что мы имели возможность пообщаться в спектакле. У меня слезы на глазах", – вспомнил актер.

Он подчеркнул, что после этих событий Товстоногов снова давал ему роли.

"И я играл в одном спектакле отрицательную [роль], а во втором спектакле через некоторое время – положительную", – рассказал Виторган.

Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Виторган родился в 1939 году в Баку. Учился в Ленинградском театральном институте, после чего работал в разных театрах Москвы и Ленинграда, в том числе в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (с 1967 года по 1971-й). В кино сыграл более 100 ролей.

Товстоногов – уроженец Тбилиси (тогда, в 1915 году, город назывался Тифлисом). Ставил спектакли в Москве, Ленинграде и Алма-Ате. Режиссером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола работал с 1949 года по 1956-й.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: театр, Ленинград, мюзикл, режиссер, актер, Эммануил Виторган, премьеры, спектакль
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