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Виторган: Моя бывшая супруга умоляла меня, чтобы я исчез из их жизни. Был запрет, десятилетиями я не мог общаться с ребенком

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советский и российский актер Эммануил Виторган рассказал, что не общается со старшей дочерью Ксенией Румянцевой с тех пор, как она приняла участие в одном из российских ток-шоу.

 
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Виторган: Они приехали, не сказав нам, на телевидение. А телевидение, особенно по тем временам... Сегодня оно тоже достаточно "интересное". Но по тем временам просто катастрофа
Виторган: Они приехали, не сказав нам, на телевидение. А телевидение, особенно по тем временам... Сегодня оно тоже достаточно "интересное". Но по тем временам – просто катастрофа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советский и российский актер Эммануил Виторган рассказал, что сейчас не общается со старшей дочерью Ксенией.

"Это такая сложная и печальная история... Был запрет, десятилетиями я не мог общаться с ребенком. Под запретом все было", – начал он.

Актер отметил, что его нынешняя жена Ирина восстановила отношения с дочерью. Однако это продлилось, по его словам, недолго.

"Так было тепло, и так было хорошо, так было замечательно во всех планах... Должны были к нам приехать ребята [дочь и внуки]. Мы их приглашали еще раз в Москву. Я же не видел правнуков. Внучку-то я видел, а правнуков – нет. И Иришка все сделала. Это просто... И такая была связь. Мы приезжали на Валаам к ним, они приезжали к нам, и мы их так принимали, и Максимка наш тоже так их опекал всех... Потом они уехали. И мы договорились, что они приедут тогда-то и тогда-то. Позвонили: "Все нормально? Ребятки, приготовьтесь потихонечку". Иришка звонит своей подруге и говорит: "Вот мои должны приехать ребята". – "Как должны? Они здесь". Можете себе представить, что это была за пауза. Они приехали, не сказав нам, на телевидение. А телевидение, особенно по тем временам... Сегодня оно тоже достаточно "интересное". Но по тем временам – просто катастрофа. Телевизор смотрим – полив идет такой... Ни за что", – рассказал он.

По словам Виторгана, с тех пор отношения прекратились и сложившаяся ситуация для него болезненна.

"Я не могу. Я, наверное, неправ. Наверное, надо как-то восстановиться опять. [Мне] очень [больно]. Мне очень жаль и себя, и мою семью, и Иришку, которая столько сил приложила для того, чтобы было хорошо. Все, что возможно", – сказал он.

Журналист предложил Виторгану обратиться к дочери в эфире программы.

"Нет-нет, она знает, что бы я хотел сказать. Я могу сказать только одно. Существует только одно навсегда сохранившееся желание, мои дорогие: чтобы ваша жизнь была той жизнью, которая вам нравится, чтобы ваша жизнь давала вам то, с чем вы идете по этому миру... Мы вас очень любили", – ответил он.

Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки? Читайте полную версию интервью

Старшая дочь Виторгана – Ксения Румянцева – живет в городе Сортавала (Карелия). Она руководит кукольной студией, отмечает "Комсомольская правда". В интервью изданию в 2019 году она говорила, что с отцом не общается последние три года. Отношения испортились после того, как ее с дочерью пригласили на ток-шоу на одном из федеральных каналов. Вероятно, речь идет о выпуске программы "Пусть говорят" от 12 декабря 2013 года.

"Сказали, что разговор пойдет о Валааме. Я эту программу не знала и согласилась приехать. И, как часто бывает на телевидении, когда мы уже были в Москве, все пошло по другому сценарию. Нас использовали втемную", – сказала женщина. Тема ток-шоу оказалась другой: якобы "внучке Виторгана нужна московская квартира деда".

"Все получилось очень глупо", – говорила она и отмечала, что ни на что не претендует.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Виторгану 81 год. Он был трижды женат. Первой женой Виторгана была актриса Тамара Румянцева, второй – актриса Алла Балтер (она умерла в 2000 году от онкологического заболевания). Нынешняя супруга Ирина Молодик руководит театральным агентством, она младше супруга на 23 года. У Виторгана четверо детей: Ксения (1966) – от первого брака, Максим (1972) – от второго, Этель и Клара – от третьего. Этель родилась в 2018 году, когда Виторгану было 78 лет, спустя год, в 2019-м, появилась на свет Клара.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, дети, Эммануил Виторган, ток-шоу, женщины, Алла Балтер, жена
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