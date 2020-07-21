Япония, США, Греция, африканские страны. Премьера дебютной картины украинского режиссера Капралова состоится на трех континентах

Права на показ дебютной картины украинского режиссера Стаса Капралова приобрели семь международных кинокомпаний. Премьера картины запланирована в США, Японии, Сингапуре, Хорватии, Греции, странах Ближнего Востока и некоторых африканских странах.

31-летний украинский режиссер Стас Капралов на своей странице в Facebook обнародовал трейлер к своей дебютной картине Let it snow, снятый голливудской дистрибьюторской компанией Lionsgate, которая купила права на показ картины в США.

"Трейлер рассчитан на американскую аудиторию. Вот таким они видят мой фильм", – написал Капралов.

30 июня Капралов сообщил, что голливудский дистрибьютор Lionsgate, который выпускал такие фильмы, как "Реквием по мечте", "Голодные игры", "Пила", "Перевозчик", "Американский психопат", купил права на показ картины в Голливуде.

Вслед за голливудской компанией права на показ украинского фильма приобрели еще шесть международных кинокомпаний.

По словам Капралова, его фильм будет показан на трех континентах, включая Африку. В частности, картину Let it snow увидят в Японии, Сингапуре, Хорватии, Сербии, Македонии, Боснии и Герцоговине, странах Ближнего Востока и некоторых странах Африки.

Главную роль в картине сыграла голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. По сюжету ее героиня-сноубордистка убегает от преследователя, но попадает под снегоход.

Продюсером фильма стал Сергей Лавренюк. Let it snow – первая украинская картина, которая будет показана в Голливуде. Премьера фильма запланирована на 22 сентября.