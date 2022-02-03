Жолдак: В Харьков меня пригласил Кушнарев. Он сказал: “Все, делаешь мне театр Шевченко лучше, чем театр Франко”

"Я благодарен, кстати, [бывшему главе Харьковской облгосадминистрации Евгению] Кушнареву, которого убили в Украине. Это он меня позвал. Я приехал после фестиваля из Белграда сюда, в Украину, и дал интервью", – сообщил режиссер.
По его словам, киевские театры в 2000 году боялись его звать.
"И я дал интервью: "Ну что, слабо меня позвать? Ладно, столица боится меня. Дайте мне не Киев. Большой театр. Где? Восток, запад. И я за три года сделаю вам европейский театр, который представлять будет Украину, как сборная Украины по футболу". И мне звонок из приемной Кушнарева. Говорят: "Так, ты отвечаешь за свой базар, за свои разговоры?" Я говорю: "Да". – "Ну вот сейчас самолет прилетает". В Харькове встретились. Он говорит: "Все, делаешь мне театр Шевченко лучше, чем театр Франко". Вот такая была амбиция у губернатора", – рассказал режиссер.
Он добавил, что Кушнарев советовал ему "не лезть в политику".
"Это в то время, когда – помнишь? – Ющенко, Кучма, все эти выборы. Помнишь? Это все трясло. Он говорит: "Я тебя прошу. Ты талант, я знаю. Мы все исчезнем, а вот вы... то, что ты делаешь, останется. Не лезь ни за меня, ни за того..." Знаешь, этот совет я держу в голове. Я не хочу политикой заниматься. Я просто вспомнил тебе, откуда мотив пошел", – сказал Жолдак.
Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью
Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.
В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".
С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.
Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году он получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.