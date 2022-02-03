ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жолдак: В Харьков меня пригласил Кушнарев. Он сказал: “Все, делаешь мне театр Шевченко лучше, чем театр Франко”

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жолдак: Ну что, слабо меня позвать? Ладно, столица боится меня. Дайте мне не Киев
Жолдак: Ну что, слабо меня позвать? Ладно, столица боится меня. Дайте мне не Киев
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Украинский театральный режиссер Андрий Жолдак в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал период работы в харьковском театре украинской драмы имени Тараса Шевченко одним из лучших в жизни.

"Я благодарен, кстати, [бывшему главе Харьковской облгосадминистрации Евгению] Кушнареву, которого убили в Украине. Это он меня позвал. Я приехал после фестиваля из Белграда сюда, в Украину, и дал интервью", – сообщил режиссер.

По его словам, киевские театры в 2000 году боялись его звать.

"И я дал интервью: "Ну что, слабо меня позвать? Ладно, столица боится меня. Дайте мне не Киев. Большой театр. Где? Восток, запад. И я за три года сделаю вам европейский театр, который представлять будет Украину, как сборная Украины по футболу". И мне звонок из приемной Кушнарева. Говорят: "Так, ты отвечаешь за свой базар, за свои разговоры?" Я говорю: "Да". – "Ну вот сейчас самолет прилетает". В Харькове встретились. Он говорит: "Все, делаешь мне театр Шевченко лучше, чем театр Франко". Вот такая была амбиция у губернатора", – рассказал режиссер.

Он добавил, что Кушнарев советовал ему "не лезть в политику".

"Это в то время, когда – помнишь? – Ющенко, Кучма, все эти выборы. Помнишь? Это все трясло. Он говорит: "Я тебя прошу. Ты талант, я знаю. Мы все исчезнем, а вот вы... то, что ты делаешь, останется. Не лезь ни за меня, ни за того..." Знаешь, этот совет я держу в голове. Я не хочу политикой заниматься. Я просто вспомнил тебе, откуда мотив пошел", – сказал Жолдак.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году он получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Харьков, искусство, театр, Алеся Бацман, политика, губернатор, спектакль, Евгений Кушнарев, Андрий Жолдак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой
  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой
Тина Кароль стала одним из членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
Тина Кароль стала одним из членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса
"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"
"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"
"Глаза ее убивают, сносит крышу". Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни
"Глаза ее убивают, сносит крышу". Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни
"Мой идеал", "Так горячо". Экс-супруга Татума Дуан позировала в платье с открытой спиной
"Мой идеал", "Так горячо". Экс-супруга Татума Дуан позировала в платье с открытой спиной
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (152673)
2
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (87929)
3
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (46548)
4
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (37468)
5
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах (35166)
6
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (30662)
7
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (30603)
8
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (27234)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS