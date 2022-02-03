Жолдак: В Харьков меня пригласил Кушнарев. Он сказал: “Все, делаешь мне театр Шевченко лучше, чем театр Франко”

Жолдак: Ну что, слабо меня позвать? Ладно, столица боится меня. Дайте мне не Киев Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

"Я благодарен, кстати, [бывшему главе Харьковской облгосадминистрации Евгению] Кушнареву, которого убили в Украине. Это он меня позвал. Я приехал после фестиваля из Белграда сюда, в Украину, и дал интервью", – сообщил режиссер.

По его словам, киевские театры в 2000 году боялись его звать.

"И я дал интервью: "Ну что, слабо меня позвать? Ладно, столица боится меня. Дайте мне не Киев. Большой театр. Где? Восток, запад. И я за три года сделаю вам европейский театр, который представлять будет Украину, как сборная Украины по футболу". И мне звонок из приемной Кушнарева. Говорят: "Так, ты отвечаешь за свой базар, за свои разговоры?" Я говорю: "Да". – "Ну вот сейчас самолет прилетает". В Харькове встретились. Он говорит: "Все, делаешь мне театр Шевченко лучше, чем театр Франко". Вот такая была амбиция у губернатора", – рассказал режиссер.

Он добавил, что Кушнарев советовал ему "не лезть в политику".

"Это в то время, когда – помнишь? – Ющенко, Кучма, все эти выборы. Помнишь? Это все трясло. Он говорит: "Я тебя прошу. Ты талант, я знаю. Мы все исчезнем, а вот вы... то, что ты делаешь, останется. Не лезь ни за меня, ни за того..." Знаешь, этот совет я держу в голове. Я не хочу политикой заниматься. Я просто вспомнил тебе, откуда мотив пошел", – сказал Жолдак.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube