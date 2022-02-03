Жолдак: Ко мне за последний год обратились шесть больших российских театров с постановками. И я всем отказываю

"Вообще хороший художник в лоб не ставит. Очень крупные художники, гениальные режиссеры – они в лоб очень редко ставят. То есть эту мысль, которую ты говоришь – можно поставить через какую-то... Например, у меня был проект – я предлагал его... Знаешь, я не хочу сейчас рассказывать, но ко мне как бы специально за последний год обратились шесть больших российских театров с постановками. Прямо звонки от директоров. Очень крупные театры Петербурга и Москвы. И я всем отказываю сейчас именно. И говорю: "Ну давайте потом, потом, потом", – сказал режиссер.

Он сообщил, что предлагал московскому театру важный проект.

"Первый акт – это Данте. Да? Ад, рай и чистилище. Потом построить такую трубу в научном центре, которая труба времени. Большая реально, как декорация. Которая направляется на людей и делает телепортацию. И мы попадаем в ГУЛАГ. То есть быть в XVI веке, о человеке рассказ – и потом попадаем в ГУЛАГ Солженицына или Шаламова", – отметил Жолдак.

На вопрос журналистки, что режиссер отвечает, когда за границей спрашивают о том, что произошло между Украиной и Россией, он сказал: "Ну как есть: война идет, война, захват. Что говорить? Все это понимают, все это знают. Просто это надо понять: или вы таких художников, как Жолдак, отправляете на фронт, и они гибнут, эти художники, там, на баррикадах, вместе с молодыми ребятами, или больше пользы, когда ты таких, как он, засунешь туда, в пещеру, и говоришь: "Пиши, летописец, свидетельства об этом времени".

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube