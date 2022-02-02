Жолдак: На премьере в Венгрии помощник режиссера вызвал полицию. Сказал обо мне: "Украинский режиссер напал на нашу звезду и п...здит ее"

Жолдак: "Можешь мне прощальный порез вен?" Она говорит: "Да, для тебя я сыграю" Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

"Вот у меня была премьера в венгерском театре с одной венгерской актрисой. Я очень пример такой, потрясающий, скажу. Она, кстати, похожа чем-то на тебя. Венгрия – они вообще очень холодные. Язык такой: финско-венгерский. Она такая: современная, 27 лет, такая вся... Раз я ее вывел – значит, она мне нравилась и я ей нравился. Ну, мы репетировали главные роли. Между нами ничего не было. Но когда мы репетировали, между нами постоянно были секс, увлечение, влюбленность", – отметил режиссер.

На премьере он попросил актрису сыграть спектакль для него, не для зала, не для критиков.

"Можешь мне прощальный порез вен?" Она говорит: "Да, для тебя я сыграю. Май лав, сэнк ю вэри мач". И первый раз смотрю, и вдруг... А там 100 критиков. И весь ансамбль, и она начали играть так, правильно, знаешь: каждое слово понятно... То есть убили мой спектакль. Потому что мой спектакль жив, когда есть вот эта флюидность. И я к ней подбегаю за кулисы, она в таком пальто, хватаю за кулисами ее вот так и говорю: "Ах ты сука..." Ну, по-английски. "F...ck you. Твоя вагина дайд, все мертвое, кровь, ее блют вери кальт. Ты обманула..." Знаешь, как любовник устроил... Как Хосе Кармен зажал", – рассказал Жолдак.

По его словам, помощник режиссера после этого позвонил в полицию, которая приехала в антракте.

"Сказал: "Украинский режиссер напал на нашу звезду, там, и п...здит ее", – извини меня. Можешь себе представить? Меня директор оттянул, но я ее просто дергал, потому что я ей поверил. Понимаешь? Я как ребенок поверил ей – женщине, актрисе. Второй акт она сыграла гениально, конечно", – добавил Жолдак.

Он добавил, что на следующий день все газеты писали о полиции, а не о спектакле. Но позже спектакль был оценен, а актриса была названа лучшей актрисой Венгрии и Румынии. А через полгода она написала Жолдаку, что скучает по нему.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube