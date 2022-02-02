Жолдак: В армии говорят: "Рядовой Андрей Жолдак, два шага вперед!" Выхожу и говорю: "Я Андрий Жолдак". Мне в челюсть – бабах!

"Я служил под Львовом, попал молодым солдатом. Стояли таджики, узбеки, дедовщина. И говорят: "Так, рядовой Андрей Жолдак, два шага вперед!" Я выхожу и говорю: "Я Андрий Жолдак". Мне в челюсть – бабах! Я говорю: "Я Андрий". Он: "Нет, ты Андрей". Бабах!" – поделился воспоминаниями режиссер.
Жолдак добавил, что с тех пор у него сломана челюсть и "щелкает" до сих пор .
"Поэтому когда я даже в России работал в больших театрах... я всех предупреждал продюсеров: кто назовет меня Андрей, у меня срабатывает рефлекс – я не могу контролировать", – отметил режиссер.
Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью
Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.
В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".
С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.
Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.