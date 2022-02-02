Жолдак: В армии говорят: "Рядовой Андрей Жолдак, два шага вперед!" Выхожу и говорю: "Я Андрий Жолдак". Мне в челюсть – бабах!

Жолдак проходил службу в советской армии в части под Львовом Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

"Я служил под Львовом, попал молодым солдатом. Стояли таджики, узбеки, дедовщина. И говорят: "Так, рядовой Андрей Жолдак, два шага вперед!" Я выхожу и говорю: "Я Андрий Жолдак". Мне в челюсть – бабах! Я говорю: "Я Андрий". Он: "Нет, ты Андрей". Бабах!" – поделился воспоминаниями режиссер.

Жолдак добавил, что с тех пор у него сломана челюсть и "щелкает" до сих пор .

"Поэтому когда я даже в России работал в больших театрах... я всех предупреждал продюсеров: кто назовет меня Андрей, у меня срабатывает рефлекс – я не могу контролировать", – отметил режиссер.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



