Жолдак: Когда Россия развязала войну против Украины, я почувствовал большую боль и непонимание, как из этого вырулить

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: president.gov.ua

"Нет, ну что я должен говорить? Если есть дом, в котором живет семья, семьи и кто-то врывается и захватывает комнату, ломает двери... Конечно, нечего говорить: те, кто в этом доме родились и жили, – они против этого. Ноу коммент. То, что я почувствовал, – конечно, почувствовал большую боль, что это произошло. И такое непонимание, как из этого вырулить. Но тут такая важная ситуация. Смотри. Может быть, я стал таким Федериком Феллини в плане цинизма, но для меня, когда я читаю сводки, что погибают в 18, 19, 20, 21 год молодые мальчики, как мои сыновья, например..." – сказал режиссер.

Он добавил, что эти жизни уже не вернуть.

"У художника вся боль мира должна проходить через сердце. Поэтому я это держу. Но с другой стороны, я понимаю, что моя польза и ответственность перед Украиной, домом и миром – это отдать мой талант и сделать продукт", – отметил Жолдак.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году он получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.