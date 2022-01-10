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"В Киевском оперном театре мне говорят: "Да, интересно, но вы не наш формат". Жолдак обратился к Зеленскому, Шмыгалю и Ткаченко

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Жолдак: Я хочу, чтобы мне ответили официально: "Нет, Жолдак, мы тебя не позовем, потому что ты не наш формат"
Жолдак: Я хочу, чтобы мне ответили официально: "Нет, Жолдак, мы тебя не позовем, потому что ты не наш формат" 
Фото предоставлено Sota Cinema & Theatre Hub

Украинский театральный режиссер Андрий Жолдак, который сейчас живет в Германии и работает в разных европейских театрах, во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман обратился к руководству государства.

Свое обращение он адресовал президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, министру культуры Александру Ткаченко и генеральному директору Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Петру Чуприне. 

"Я хочу написать такое, виртуальное, письмо президенту Украины действующему, премьер-министру Украины действующему, дальше пониже спускаемся – министру культуры, который сейчас действующий, и директору оперного театра имени Шевченко Чуприне, который очень много лет работает в этой опере. Я обращаюсь к этим людям – президенту, премьер-министру, министру и Чуприне, – что я, Андрий Жолдак, который родился в Киеве в семье Тобилевичей, который ставил в таких и таких операх, хочу в Киеве поставить в ближайшие два года современную оперу", – сказал Жолдак. 

Режиссер уточнил, что современно могут звучать и оперы Джузеппе Верди или Рихарда Вагнера и что он готов "предъявить другое качество оперного театра".

"Но мне дирекция театра оперы и балета отказывает много лет, [говорит] что я не формат, что я не подхожу в формат. Я с ними вел переговоры лет пять-шесть назад, культурно очень. Показывал [оперу] "Евгений Онегин", которая получила в 2012-м году [в России], еще до войны, все "Золотые маски" (Жолдак поставил спектакль "Евгений Онегин" в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, его премьера состоялась в 2012 году. Спектакль был удостоен высшей российской театральной премии "Золотая маска" в номинациях "Лучший оперный спектакль", "Работа режиссера в опере" и "Работа художника по свету в музыкальном театре". "ГОРДОН"). Мне говорят: "Да, интересно, но вы не наш формат". Поэтому я обращаюсь к президенту и к другим людям, которые принимают решения", – объяснил Жолдак свою идею "написать виртуальное письмо". 

Он напомнил, что ставит спектакли во многих европейских театрах – в Байройте, Зальцбурге, Мюнхене, Праге, Братиславе, но никак не может договориться с Киевским оперным театром. 

"Я хочу, чтобы мне ответили официально: "Нет, Жолдак, мы тебя не позовем, потому что ты не наш формат", или же надо поменять ситуацию в этом театре, который скажет: "Андрий, welcome, приди – и мы сделаем проект", – сказал Жолдак. 

Режиссер также рассказал, что с тех пор, как 16 лет назад он переехал в Германию, ему не поступали творческие предложения из Украины.

"Нет. Ничего не было. И это моим европейским партнерам странно", – сказал Жолдак. 

Журналистка отметила, что не очень верит, что Зеленский как-то отреагирует на эту ситуацию. Она напомнила, что после прихода к власти он обещал вернуть на родину трудовых мигрантов из Украины, при этом за первые 10 месяцев 2021 года в Украине были зафиксированы рекордные за 11 лет темпы эмиграции – страну покинуло более 600 тыс. украинцев

"Вот если бы он действительно захотел выполнить свое предвыборное обещание и вернуть украинцев, он бы начал с таких людей, как ты. И твой пример был бы маяком для людей, которые дальше уезжают. Ты бы показал, что можно не уезжать, что можно здесь делать, что здесь все так расцветает и вокруг тебя начинается новая жизнь. Поэтому я не могу сказать, что я верю в этот сценарий, потому что все-таки уже прошло более 2,5 лет президентства Зеленского, а результат мы пока видим только в статистике оттока [людей за границу]. Но ты попробовал. Кто не стучит, тому не открывают", – сказала Бацман. 

"Да, я верю в эту ситуацию. В плане "стучаться". Я верю в эту ситуацию", – ответил режиссер. 

Интервью с Жолдаком выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве. 

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта". 

С 2005 года Жолдак живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах. 

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году он получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: театр, Александр Ткаченко, опера, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Андрий Жолдак
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