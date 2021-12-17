В Украине зафиксирован рекорд по оттоку населения за последние 11 лет – Opendatabot

"За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев", – сказано в сообщении.
По данным Opendatabot, в первой половине 2010-х годов из Украины ежегодно выезжали около 0,5 млн человек. После 2014 года ежегодное количество выехавших и не вернувшихся в страну существенно снизилось, однако счет все равно шел на сотни тысяч.
Всего с 2011-го по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн украинцев. Единственный год, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших, – 2020-й (начало пандемии коронавируса).
"Судя по показателям 2021 года, можно ожидать, что если в ноябре – декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек", – отметили в сервисе.
В июле 2019 года в посольстве Украины в Польше рассказали, что количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз, гражданам Украины выдали 196 тыс. разрешений на жительство в стране.
Президент Владимир Зеленский сказал в феврале 2020 года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. "Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – отметил глава государства.
Более половины документов, разрешающих иностранцам постоянное проживание в Польше, выданы украинцам, сообщал в августе 2021 года спикер управления по делам иностранцев в Польше Якуб Дудзяк.
В Польше образовалась новая волна эмиграции украинцев, сообщал в сентябре посол Украины в Польше Андрей Дещица.