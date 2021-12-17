В Украине зафиксирован рекорд по оттоку населения за последние 11 лет – Opendatabot

За последние 11 лет лишь в 2020 году число украинцев, вернувшихся домой, было больше, чем выехавших Фото: EPA

"За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев", – сказано в сообщении.

По данным Opendatabot, в первой половине 2010-х годов из Украины ежегодно выезжали около 0,5 млн человек. После 2014 года ежегодное количество выехавших и не вернувшихся в страну существенно снизилось, однако счет все равно шел на сотни тысяч.

Всего с 2011-го по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн украинцев. Единственный год, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших, – 2020-й (начало пандемии коронавируса).

"Судя по показателям 2021 года, можно ожидать, что если в ноябре – декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек", – отметили в сервисе.