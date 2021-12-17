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ОБЩЕСТВО

В Украине зафиксирован рекорд по оттоку населения за последние 11 лет – Opendatabot

За последние 11 лет лишь в 2020 году число украинцев, вернувшихся домой, было больше, чем выехавших
За последние 11 лет лишь в 2020 году число украинцев, вернувшихся домой, было больше, чем выехавших
Фото: EPA

Число граждан Украины, выехавших и пока не вернувшихся в страну, в 2021 году установило рекорд за последние 11 лет. Это следует из данных, опубликованных 17 декабря в Facebook сервисом мониторинга Opendatabot.

"За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев", – сказано в сообщении.

По данным Opendatabot, в первой половине 2010-х годов из Украины ежегодно выезжали около 0,5 млн человек. После 2014 года ежегодное количество выехавших и не вернувшихся в страну существенно снизилось, однако счет все равно шел на сотни тысяч.

Всего с 2011-го по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн украинцев. Единственный год, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших, – 2020-й (начало пандемии коронавируса).

"Судя по показателям 2021 года, можно ожидать, что если в ноябре – декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек", – отметили в сервисе.

https://www.facebook.com/Opendatabot/posts/1278452705900242

Контекст:

В июле 2019 года в посольстве Украины в Польше рассказали, что количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз, гражданам Украины выдали 196 тыс. разрешений на жительство в стране.

Президент Владимир Зеленский сказал в феврале 2020 года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. "Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – отметил глава государства.

Более половины документов, разрешающих иностранцам постоянное проживание в Польше, выданы украинцам, сообщал в августе 2021 года спикер управления по делам иностранцев в Польше Якуб Дудзяк.

В Польше образовалась новая волна эмиграции украинцев, сообщал в сентябре посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Теги: иммиграция, украинцы, эмиграция, Opendatabot, население
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