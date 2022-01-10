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"Я говорю: "Делай то, что я хочу". Но ты же могла ответить "нет". Жолдак рассказал, унижал ли он актеров

 
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Жолдак: Лучше на сцене я буду убивать и мучить, чем это будет в жизни
Жолдак: Лучше на сцене я буду убивать и мучить, чем это будет в жизни
Фото: depositphotos.com

Украинский театральный режиссер Андрий Жолдак, который сейчас живет в Германии и работает в разных европейских театрах, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признал, что иногда применял диктаторские методы в работе с актерами.

Журналистка сказала, что многие, с кем Жолдак работал в Харькове, называли его деспотом и тираном. "Главная претензия к тебе – что ты требуешь всепоглощающего подчинения, что ты не даешь возможности построить диалог между актером и режиссером", – сказала Бацман.

Режиссер ответил, что 15 лет назад у него был "тоталитарный период". 

"То есть ты унижал тогда людей?" – уточнила журналистка. 

"Ну как "унижал"? Я говорю: "Делай то, что я хочу". Но ты же могла ответить "нет", – отметил Жолдак. 

Он сказал, что грубить и кричать в общении с актерами – "это нормально".

"На репетиции мы договариваемся: вот линия – это я нормальный, а вот это уже театр, это не я", – сказал Жолдак.

Он отметил, что такое режиссер может себе позволять на репетициях, а в жизни с актерами "целуется и пьет чай". 

"[Принимают ли это актеры?] Принимают. Я тебе скажу так: чем талантливее актер, тем больше он хочет вот этого", – сказал Жолдак. 

Режиссер объяснил, что у актеров, как и у режиссера, всегда есть выбор, с кем работать. 

"Да, я считаю, что искусство – это тотальный квадрат, как бы черный квадрат, в который я сейчас приглашаю добровольно. Когда я работаю на Западе, в контракте три дня вписывается [для выбора]: "Актер, я выбираю тебя, а ты должен меня выбрать". Вот сидят 25 актрис и актеров, я рассказываю, как я работаю. [Спектакль по пьесе русского драматурга Антона] Чехова будем делать, "Дядю Ваню". И потом я рассказываю: "Я хочу, чтобы ты была моя собака на репетиции". Она говорит: "А что это значит?" Я говорю: "Ну как? Я скажу: "Фас!", "Сесть", "Лежать", "Целуй руку", "Монолог 10 минут без пауз", "Не спать", "Спать", "Нет секса", "Секс" – [и ты должна выполнять]". И тогда актриса говорит: "Нет. Это не мое. Я не хочу с Жолдаком работать". Или наоборот: ты меня выбираешь как актриса. Тебе это нравится. Ты из какой-то интеллигентной семьи, но где-то подсознательно ты чувствуешь, что я твой Синяя Борода, тебе нужен такой. А я говорю: "Нет, она мне не подходит", – рассказал режиссер. 

Он подчеркнул: для хорошей работы между актером и режиссером должна произойти химия. 

"Потому что искусство все равно занимается экстремальной ситуацией человеческой психики, – отметил Жолдак. – И моя теория: лучше на сцене я буду убивать, мучить и страдать, чем это будет в жизни на улицах". 

При этом на вопрос журналистки, изменился ли его подход к общению с актерами в Европе, режиссер ответил, что он "европеизировался". Например, в Германии, чтобы поправить актрисе платье, нужно спросить разрешения.

"Потому что там такие правила. Понимаешь? Это проговаривается перед репетицией. И если бы этих правил не было, вот просто отпустили, конечно, были бы большие у всех проблемы. То есть там настолько сильная удавка общественного мнения или законов, что нельзя ехать на красный свет, нельзя трогать актрису... Они выстроили очень жесткую [систему]", – сказал Жолдак.

Интервью с Жолдаком выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств им. Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве. 

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта". 

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах. 

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: театр, агрессия, Алеся Бацман, актер, Андрий Жолдак
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