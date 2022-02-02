Жолдак: Украина может войти в пятерку театральных стран Европы

Режиссер считает, что Украине нужен очень современный и в "большом формате" театр.
"Театр будущего – это ту мач для Украины. Это как бы можно в Токио делать. Но современный театр с большим залом... Современный театр в Украине нужен. Просто нужен. Причем качественный", – отметил Жолдак.
На уточняющий вопрос, можно ли сделать из Украины "театральную столицу номер один", режиссер ответил отрицательно.
"Номер один – нет. Но войти в пятерку – да... В кино чтобы номером один быть, это нужны такие финансы... В театре все-таки меньше нужно вложить, но все же все равно строится на бизнесе. В пятерку будет входить. Это очень много. В тройку, пятерку. Европейскую. Потому что есть еще Дели, Китай – [и там] очень сильная [культура]", – заключил Жолдак.
Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью
Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.
В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".
С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.
Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.