Жолдак: Украина может войти в пятерку театральных стран Европы

Режиссер считает, что Украине нужен очень современный и в "большом формате" театр.

"Театр будущего – это ту мач для Украины. Это как бы можно в Токио делать. Но современный театр с большим залом... Современный театр в Украине нужен. Просто нужен. Причем качественный", – отметил Жолдак.

На уточняющий вопрос, можно ли сделать из Украины "театральную столицу номер один", режиссер ответил отрицательно.

"Номер один – нет. Но войти в пятерку – да... В кино чтобы номером один быть, это нужны такие финансы... В театре все-таки меньше нужно вложить, но все же все равно строится на бизнесе. В пятерку будет входить. Это очень много. В тройку, пятерку. Европейскую. Потому что есть еще Дели, Китай – [и там] очень сильная [культура]", – заключил Жолдак.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube