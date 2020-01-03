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Роботизированные аптеки дарят скидки "Від Морозків"

С 1 января хочется начать жизнь с чистого листа, но не у всех получается. Это из-за завышенных ожиданий. Нам кажется, что в новом году мы проснемся другим человеком и сможем быстрее достигать поставленных целей. Чтобы изменить жизнь к лучшему, нужно делать маленькие шаги. Например, чтобы стать здоровым человеком, можно пересмотреть запасы домашней аптечки, избавиться от ненужных товаров, купить противовирусные средства на всякий случай.

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Акция в роботизированных аптеках действует до 30 января 2020 года
Акция в роботизированных аптеках действует до 30 января 2020 года
Фото: anc.net.ua

До 30 января 2020 года роботизированные аптеки под брендами "Благодия", "Аптека АНЦ""Аптека Копейка" и "Аптека Шар@" как раз проводят акцию "Від Морозків"* и снижают цены более двухсот товаров до 25%. Можете сделать первые покупки на пользу здоровью. 

Роботизированные аптеки включили в акционный перечень противовирусные препараты, фиточаи, контрацептивы, средства гигиены и многое другое. Можете обратиться к провизору, чтобы уточнить размер скидки на конкретный товар.

Еще в новом году можно рациональнее использовать свободное время. Не рассчитывайте, что в одночасье захотите оставлять социальные сети без внимания. Можете просматривать ленту, пока стоите в длинной очереди. Правда, в роботизированной аптеке так не получится. Потому что там нет длинной очереди. Робот-помощник PharmBot помогает быстро отпускать товары на кассе. Он ищет заданные упаковки на полках и отдает их провизору за семь секунд. 

Обычно подарки от Деда Мороза раздают на новогодних утренниках. Скидками "Від Морозків" можно пользоваться дольше. Акция в роботизированных аптеках действует до 30 января 2020 года.

Отправляйтесь за аптечными товарами сегодня, ходите за покупками в выходные или откладывайте все на последний день – выбор остается за вами.  Начните заботиться о себе с роботизированными аптеками!

ВИДЕО
Видео: Аптека Низьких Цін АНЦ / YouTube

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%. 

ТОВ "Аптека Низьких цін Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

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