Роботизированные аптеки дарят скидки "Від Морозків"

До 30 января 2020 года роботизированные аптеки под брендами "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@" как раз проводят акцию "Від Морозків"* и снижают цены более двухсот товаров до 25%. Можете сделать первые покупки на пользу здоровью.
Роботизированные аптеки включили в акционный перечень противовирусные препараты, фиточаи, контрацептивы, средства гигиены и многое другое. Можете обратиться к провизору, чтобы уточнить размер скидки на конкретный товар.
Еще в новом году можно рациональнее использовать свободное время. Не рассчитывайте, что в одночасье захотите оставлять социальные сети без внимания. Можете просматривать ленту, пока стоите в длинной очереди. Правда, в роботизированной аптеке так не получится. Потому что там нет длинной очереди. Робот-помощник PharmBot помогает быстро отпускать товары на кассе. Он ищет заданные упаковки на полках и отдает их провизору за семь секунд.
Обычно подарки от Деда Мороза раздают на новогодних утренниках. Скидками "Від Морозків" можно пользоваться дольше. Акция в роботизированных аптеках действует до 30 января 2020 года.
Отправляйтесь за аптечными товарами сегодня, ходите за покупками в выходные или откладывайте все на последний день – выбор остается за вами. Начните заботиться о себе с роботизированными аптеками!
*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.
ТОВ "Аптека Низьких цін Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.