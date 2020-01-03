Роботизированные аптеки дарят скидки "Від Морозків"

С 1 января хочется начать жизнь с чистого листа, но не у всех получается. Это из-за завышенных ожиданий. Нам кажется, что в новом году мы проснемся другим человеком и сможем быстрее достигать поставленных целей. Чтобы изменить жизнь к лучшему, нужно делать маленькие шаги. Например, чтобы стать здоровым человеком, можно пересмотреть запасы домашней аптечки, избавиться от ненужных товаров, купить противовирусные средства на всякий случай.

До 30 января 2020 года роботизированные аптеки под брендами "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@" как раз проводят акцию "Від Морозків"* и снижают цены более двухсот товаров до 25%. Можете сделать первые покупки на пользу здоровью.

Роботизированные аптеки включили в акционный перечень противовирусные препараты, фиточаи, контрацептивы, средства гигиены и многое другое. Можете обратиться к провизору, чтобы уточнить размер скидки на конкретный товар.

Еще в новом году можно рациональнее использовать свободное время. Не рассчитывайте, что в одночасье захотите оставлять социальные сети без внимания. Можете просматривать ленту, пока стоите в длинной очереди. Правда, в роботизированной аптеке так не получится. Потому что там нет длинной очереди. Робот-помощник PharmBot помогает быстро отпускать товары на кассе. Он ищет заданные упаковки на полках и отдает их провизору за семь секунд.

Обычно подарки от Деда Мороза раздают на новогодних утренниках. Скидками "Від Морозків" можно пользоваться дольше. Акция в роботизированных аптеках действует до 30 января 2020 года.

Отправляйтесь за аптечными товарами сегодня, ходите за покупками в выходные или откладывайте все на последний день – выбор остается за вами. Начните заботиться о себе с роботизированными аптеками!

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Видео: Аптека Низьких Цін АНЦ / YouTube

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

ТОВ "Аптека Низьких цін Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.